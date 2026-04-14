الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محطة فارقة .. نور النبوي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد كان ياما كان

أحمد إبراهيم

كشف الفنان نور النبوي عن انتهاء تصوير أحدث أعماله السينمائية “كان ياما كان”، مؤكدا أن العمل يمثل محطة فارقة بالنسبة له. 

وقال نور النبوي في تصريحات تليفزيونية: مبسوط بفيلم كان ياما كان ولسه مخلصين تصويره، العمل في الأقصر، وبيبين قد إيه معالم البلد دي وقصة العمل لطيفة، وقعدنا سنة بنصوره، وبتكلم أربع لغات، 3 شهور بذاكر صيني وروسي وإسباني.. قلقان جدًا بس متحمس يتعرض.

نور النبوي يشارك فى فيلم معوز 

من ناحية أخرى أعلنت شركة Sony Pictures Animation طرح فيلم الأنيميشن العالمي «معّوز (GOAT)» بنسخته العربية المدبلجة في دور العرض بمصر والدول العربية يوم 23 أبريل.

وكشف الفنان نور النبوي عن مشاركته في العمل، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة التي وصفها بتحقيق حلم الدبلجة.

وأوضح أنه يؤدي صوت بطل الفيلم في النسخة العربية باللهجة المصرية، مؤكدًا أن العمل يمثل خطوة مهمة في مسيرته الفنية.

وأبدى حماسه لردود فعل الجمهور عند عرض الفيلم، متمنيًا أن ينال إعجاب المشاهدين. 

ويأتي الفيلم في إطار تقديم محتوى ترفيهي عالمي يتناسب مع الجمهور العربي.  

