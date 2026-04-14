حفيد سيد زيان يكشف تفاصيل جديدة بشأن حياة الراحل الشخصية: جدي رفض الواسطة

أحيا محمود، حفيد النجم الكوميدي الراحل سيد زيدان، ذكرى مرور 10 سنوات على رحيل جده، كاشفاً عن تفاصيل جديدة عن حياة الراحل الشخصية والمهنية، مؤكدًا أنه يسير حاليًا على نهجه في حب الفن والسعي لتحقيق النجاح.

وشارك محمود، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه مع جده سيد زيان، مؤكدًا أن جده كان يعشق الفن واتخذ قرارًا جريئًا بترك عمله كمهندس طائرات من أجل التفرغ للتمثيل، رغم أن بداياته كانت بأدوار صغيرة قبل أن يحقق نجاحًا كبيرًا ويصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر.

وقال: "جدي عشق الفن وأخد قرار جريء جدًا وساب شغله وهو مهندس طائرات حربية، عشان الفن وأدوار كانت صغيرة جدا في بدايته، جدي حلم وصدق نفسه ونجح، والغريب إني دلوقتي بعمل زيه وبمشي نفس الخطوات".

وأكمل: "بعد ما سبت المحاماة قررت أدخل الوسط الفني، والبداية كانت بالكاميرا الخفية، القرار بيكون صعب بس السعي مهم، ودي حاجة اتعلمتها من جدي اللي كان بيكره الواسطة وشايف إن الحاجة اللي تيجي بسهولة هتروح بسهولة، عشان كدا رفض إني أدخل الوسط بالواسطة، والحقيقة أنا بشكره لأنه خلاني أتعلم وأتدرب وأشتغل على نفسي سنين ولحد دلوقتي".

واختتم حديثه بتوجيه رسالة تقدير لروح سيد زيان، مؤكدًا أنه تعلّم منه قيمة الاجتهاد والتعب، وأن النجاح الحقيقي لا يأتي بسهولة بل يحتاج إلى سعي مستمر.