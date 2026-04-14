فن وثقافة

دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم

أحمد إبراهيم

نشرت زوجة الفنان القدير سامي عبد الحليم تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تكشف اخر التطورات الصحية لزوجها. 

وكتبت منى أبو سديرة زوجة سامي عبد الحليم : دكتور سامي دخل الرعاية تاني.. فضلًا ادعوا له ربنا ينجيه ويشفيه شفاء لا يغادر سقمًا.

زوجة سامي عبد الحليم تكشف تفاصيل حالة زوجها 

وقد أصدرت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم بيانًا عبر الصفحة الرسمية للأسرة على موقع فيسبوك، نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تولي النجم خالد النبوي علاج زوجها على نفقته الخاصة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم أن زوجها يتلقى العلاج من خلال التأمين الخاص به التابع لـأكاديمية الفنون، إلى جانب امتلاكه تأمينًا آخر من نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن الأسرة لم تلجأ إليه حتى الآن.

وأضافت في بيانها أن الدكتور سامي "مستور" ويتلقى الرعاية اللازمة من خلال إمكانياته الخاصة وتأمينه، مؤكدة أن أسرته هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يتعلق بحالته الصحية، مطالبة بعدم تداول أي معلومات غير دقيقة دون الرجوع إليهم.

وجهت الشكر للنجم خالد النبوي  إلا أنها شددت في الوقت ذاته على رفض نشر أو ترويج أخبار غير صحيحة قد تسيء إلى اسم وتاريخ الدكتور سامي عبد الحليم.

وأكدت أن ما يتم تداوله من شائعات يمس مكانة زوجها، الذي وصفته بأنه "بطل من أبطال حرب أكتوبر 1973 ومعلم لأجيال عديدة"، مطالبة بتحري الدقة واحترام خصوصية الأسرة في مثل هذه الظروف.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن نشر مثل هذه الأخبار دون تحقق يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمصداقية المهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الشخصيات العامة وتاريخها.

