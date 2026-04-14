استكمال مسلسل "أنا أنت.. أنت مش أنا" فى مايو المقبل

يستعد فريق عمل مسلسل “انا انت.. انت مش انا” الذى يقوم ببطولته كل من معتصم النهار وميرنا نور الدين لاستكمال تصوير العمل فى مايو المقبل.

ومسلسل “انا انت انت مش انا” ينتمي للمسلسلات القصيرة ومن المقرر ان يعرض قريبا غلى احدى المنصات الإلكترونية.

معتصم النهار فى ماراثون رمضان٢٠٢٥

وشارك معتصم النهار فى ماراثون رمضان بمسلسل “نفس” من بطولة عابد فهد ودانييلا رحمة .

كانت آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل “فهد البطل” الذى عرض فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل "فهد البطل" يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.