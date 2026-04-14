تفاصيل فيلم "الكراش" قبل انطلاق عرضه في يونيو

يستعد الفنان أحمد داود لطرح أحدث أعماله السينمائية "الكراش"، حيث تقرر عرضه يوم 11 يونيو المقبل في جميع دور العرض، ضمن منافسات موسم الصيف، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن.

أبطال فيلم الكراش

يضم الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، ومريم الجندي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

قصة الفيلم الكراش

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تتشابك العلاقات بين الأبطال، إذ تقع ميرنا جميل في حب حسن أبو الروس، رغم إعجاب أحمد داود بها، وهو ما يخلق حالة من التوتر العاطفي وتداخل المشاعر، لتتطور الأحداث في سياق مليء بالمواقف الإنسانية واللمسات الكوميدية الخفيفة.

أعمال أحمد داود

وعلى جانب آخر، شارك أحمد داود في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بابا وماما جيران"، الذي جمعه بعدد من النجوم، منهم ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم، وتناول العمل قصة هشام الصيدلي الذي ينفصل عن زوجته، ونورا التي تسعى لتحقيق حلمها في عالم الغناء، في إطار اجتماعي خفيف.

فيلم أحمد داود الجديد “إذما”

كما يترقب أحمد داود عرض فيلمه الجديد "إذما" خلال موسم عيد الأضحى، من إخراج محمد صادق، حيث يقدم من خلاله تجربة درامية مختلفة، تدور حول شاب في الثلاثينات يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده، فتقلب حياته رأسا على عقب، وتدفعه لإعادة اكتشاف نفسه ومراجعة ماضيه.