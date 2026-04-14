مع طبق الفسيخ.. لقاء سويدان تحتفل بعيد شم النسيم والربيع

احتفلت الفنانة لقاء سويدان ، بعيد شم النسيم، الذي وافق أمس الاثنين 13 أبريل.

ونشرت لقاء، صورا من كواليس استمتاعها بالأجواء الربيعية عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين يا مصريين، عيد سعيد علينا جميعا"، كما ظهرت وهي تحمل طبق الفسيخ.

وكشفت الفنانة لقاء سويدان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية كرموز التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال برنامجها، حيث أكدت أنها سعت إلى نقل الوقائع كما عايشتها الضحية إنجي على مدار أربع سنوات، مع التأكيد على أن حق الرد مكفول لأسرتها.

وأوضحت سويدان، أنها حاولت التواصل مع والدي إنجي دون جدوى، مشيرة إلى وجود تساؤلات عديدة حول الروايات المتداولة، خاصة بعد اكتشاف أن للضحية شقيقة كانت على تواصل معها، وكانت تزورها بشكل مستمر وتقيم معها أحيانًا برفقة أبنائها.