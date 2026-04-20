بخير وياريت ندعوا له.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني شاكر.. فيديو

يتابع الجمهور خلال الفترة الأخيرة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لأزمة صحية خضع على إثرها للعلاج لفترة في القاهرة، قبل أن يسافر إلى فرنسا لاستكمال رحلته العلاجية تحت إشراف طبي متخصص.

وخرج طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، وطالب من وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار مبنية على الاجتهاد، مطالب الجميع بالتواصل مع النقابة، لمعرفة حقيقة أي موضوع خاص بالفنانين، لأن الاجتهاد الذي يتم من بعض الصحفيين يسبب بلبلة.

كما كشف المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه يمر بانتكاسة صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي، بعد تعافي جزئي من أزمة سابقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحالة الصحية للفنان الكبير تتطلب الدعاء في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية جاءت بعد فترة قصيرة من وعكة صحية قوية تعرض لها قبل شهر رمضان، وتم التعامل معها بنجاح داخل مصر على يد الأطباء، وهو الآن بخير.

وأضاف أنه تجاوز المراحل الحرجة الأولى، معربًا عن أمله في تحسن حالته تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن حالته مستقرة نسبيًا رغم الانتكاسة الأخيرة.

الحالة الصحية لهاني شاكر



وفي هذا السياق، أكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أن النقابة تتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان، مشددًا على أهمية دعم الجمهور له بالدعاء في هذه المرحلة.

الدعاء والدعم المعنوي



وقال مصطفى كامل، إنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل طبية دقيقة، مؤكدًا أن الحالة تتطلب الدعاء والدعم المعنوي.

وأضاف: «هاني في مرحلة محتاج فيها الدعاء، وأدعو كل محبيه في مصر والعالم العربي للدعاء له، وربنا قادر على كل شيء».

متابعة الحالة الصحية



واختتم نقيب المهن الموسيقية تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة تضع متابعة الحالة الصحية لأعضائها ضمن أولوياتها، وتحرص على تقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف.