ادعوا له.. المهن الموسيقية تعلن مفاجأة بشأن حالة هاني شاكر| فيديو

كشف طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه يمر بانتكاسة صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي، بعد تعافي جزئي من أزمة سابقة.

اقرأ أيضًا:

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحالة الصحية للفنان الكبير تتطلب الدعاء في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية جاءت بعد فترة قصيرة من وعكة صحية قوية تعرض لها قبل شهر رمضان، وتم التعامل معها بنجاح داخل مصر على يد الأطباء.

وأضاف أنه تجاوز المراحل الحرجة الأولى، معربًا عن أمله في تحسن حالته تدريجيًا خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدًا أن حالته مستقرة نسبيًا رغم الانتكاسة الأخيرة.