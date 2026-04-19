مصطفى كامل يطمئن الجمهور: هاني شاكر في حاجة للدعاء والنقابة تتابع حالته الصحية

أثارت أنباء متداولة خلال الفترة الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حالة من القلق بين جمهوره، بعد ما تردد عن وجوده داخل العناية المركزة بإحدى مستشفيات باريس.

الحالة الصحية للفنان

وفي هذا السياق، أكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أن النقابة تتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان، مشددًا على أهمية دعم الجمهور له بالدعاء في هذه المرحلة.

الدعاء والدعم المعنوي

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل طبية دقيقة، مؤكدًا أن الحالة تتطلب الدعاء والدعم المعنوي.

وأضاف: «هاني في مرحلة محتاج فيها الدعاء، وأدعو كل محبيه في مصر والعالم العربي للدعاء له، وربنا قادر على كل شيء».

متابعة الحالة الصحية

واختتم نقيب المهن الموسيقية تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة تضع متابعة الحالة الصحية لأعضائها ضمن أولوياتها، وتحرص على تقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف.