الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

"اللهم اشفه”.. محمد ثروت يدعو لـ هاني شاكر برسالة مؤثرة

هاني شاكر ومحمد ثروت
يارا أمين

حرص الفنان محمد ثروت على دعم الفنان الكبير هاني شاكر، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا خلالها له بالشفاء العاجل.

وكتب محمد ثروت: “اللهم اشفي أخي وحبيبي وعشرة عمري هاني شاكر شفاءً تاماً لا يغادر سقماً، اللهم أذهب عنه كل بأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم استجب بحق عزتك وجلالك”، في كلمات عكست عمق العلاقة التي تجمعهما.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الدعاء، حيث انهالت التعليقات التي حملت الأمنيات بالشفاء العاجل للفنان هاني شاكر، مؤكدين مكانته الكبيرة في قلوب محبيه.

حالة هاني شاكر 

وحرصت الفنانة نادية مصطفى على توضيح حقيقة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد تداول معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية، كاشفة تفاصيل ما تعرض له خلال أزمته الصحية الأخيرة. 

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك قائلة:“خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات غير الدقيقة حول الحالة الصحية للفنان الكبير وأخي الغالي هاني شاكر، لذا وجب توضيح الحقيقة كاملة، وهي على لسان أختي الغالية وزوجته الحبيبة السيدة نهلة توفيق”.

واستكملت: أولاً: ما تردد عن تعرضه لنزيف وتوقف القلب لمدة 7 إلى 8 دقائق (أثناء العملية) غير صحيح.

الحقيقة أنه دخل المستشفى أصلاً نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، تعرض لها من قبل، حيث يعاني من وجود “جيوب” (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وأضافت: “بالفعل تعرض لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق (الأشعة التداخلية)، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتاً طوال الليل. لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات في نفس المرة، كل مرة دقيقتين.. وعلى إثر ذلك قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي، مشكوراً، الذي أجرى العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة، وقام بمعجزة حقيقية، وكذلك الفريق الطبي المتابع للحالة، ضرورة التدخل الجراحي لإيقاف النزيف بشكل نهائي”.

وعن تفاصيل العملية الجراحية، قالت: “ثانياً: أُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم.

وبعد الإفاقة كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج له، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة.. لكن نظراً لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يوماً)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء التفكير وقرار السفر للخارج إلى مستشفى متخصصة في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية”.

ثالثاً: “ما أُشيع أنه سافر فقط لاستكمال العلاج غير دقيق، فالسفر كان بالأساس من أجل التأهيل الطبي المتكامل.

وبدأت المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة”.

واختتمت نادية مصطفى قائلة: “بالفعل شهد تحسناً ملحوظاً خلال أيام قليلة، وخرج من العناية المركزة، إلا أنه للأسف تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

حالته حالياً دقيقة، ويخضع لملاحظة طبية دقيقة، لكن الأمل في الله كبير، فهو القادر على تبديل الأحوال في لحظة.. نسأل الله له الشفاء العاجل وأن يعود إلى أسرته ومحبيه سالماً معافى.. نرجو من الجميع الدعاء له”.

