نقيب الموسيقيين عن الحالة الصحية لـ هاني شاكر: حالته حرجة للغاية

أعرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن حزنه الشديد لما يمر به المطرب هاني شاكر من أزمة صحية شديدة خلال الساعات الحالية، مطالباً الجمهور بالدعاء له من محبيه وجمهوره في الوطن العربي كونه يمر بحالة حرجة للغاية.



وتابع الفنان مصطفى كامل حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً: "كل اللي هقدر أقوله إن مصطفى كامل محتاج الدعاء من جمهوره، لأنه في حالة حرجة جداً، وبوصل لكل الناس والإعلام المصري والجمهور العربي بشكل عام، ومحبين هاني شاكر بالدعاء له، قادر ربنا وحده هو اللي يشفيه لأنه هو صاحب كل شيء".



وأشار المطرب مصطفى كامل إلى أن زوجة هاني شاكر، السيدة نهلة، حزينة للغاية، وكان الله في عونها لما تمر به من مرض زوجها على مدار شهرين، سواء في إحدى المستشفيات بالقاهرة الكبرى أو في فرنسا.



وأردف مصطفى كامل أنه يطمئن على زوجة هاني شاكر بشكل مستمر، والأخيرة كانت تقيم مع زوجها بالمستشفى إقامة كاملة، وحتى أمس كان صوتها به نبرة حزن وفي حالة انهيار تام.



