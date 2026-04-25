حاجة تقلق | تعليق صادم لـ تامر أمين على عودة شيرين للغناء

علّق الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه “آخر النهار” على عودة النجمة شيرين عبد الوهاب للساحة الغنائية.

مؤكدًا: “الخبر ده هيسعد ناس كتير جدًا في مصر والوطن العربي، لأن فيه ملايين من عشاق صوت شيرين وأنا منهم”.

وأضاف أمين، “ربنا حباها بصوت ومشاعر وطرب استثنائي، وعودتها للغناء حاجة تفرّح، لكن في نفس الوقت فيه قلق بسبب تاريخها غير المستقر ما بين ظهور واختفاء وأزمات متكررة.”

وأشار الإعلامي، إلى أن الأغنية الجديدة جاءت بطابع حزين، قائلاً: “مش أغنية فرح ولا إيقاع، دي أغنية شجن ووجع، وكلماتها فيها رسالة ومعاني عميقة جدًا.”

واختتم تامر أمين تصريحاته، “رغم كل شيء، رجوع شيرين خطوة إيجابية، ونتمنى إنها تكون بداية استقرار حقيقي في حياتها الفنية والشخصية.”