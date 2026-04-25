شيرين : الغنا بالنسبالي مش شغل ولا فلوس دا حياة

قالت شيرين عبد الوهاب: " أول ما دخلت الاستوديو إيديا كانت متلجة جدًا، وانا واقفة قدام المايك ودني صفّرت ومش سامعة حاجة، فغمضت عيني خالص وغنيت الأغنية وأنا مغمضة"، في إشارة إلى حالة القلق التي صاحبت عودتها.

وأضافت “عبدالوهاب” خلال مداخلة لها في برنامج الحكاية، أنها تراهن على عودة قوية، مؤكدة: "اللي جاي قد الغياب هيبقى فيه حضور إن شاء الله".

وأوضحت شيرين، أن الغناء يمثل لها أكثر من مجرد عمل، قائلة: "الغناء بالنسبالي مش شغل ولا فلوس.. الغناء حياة، وإنتوا كنتوا وحشني أوي".

كما تحدثت شيرين عن جانب شخصي من حياتها، مشيرة إلى أن ابنتها سافرت للخارج لاستكمال دراستها والحصول على الدكتوراه، مضيفة بروح مرحة: "بنتي كبرت وسافرت، لكن أنا هفضل صغيرة ومش هكبر"، في رسالة تعكس تمسكها بالحياة والفن.

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن كواليس مؤثرة لعودتها إلى الغناء، مؤكدة أنها واجهت لحظات صعبة ومليئة بالتوتر عند دخولها الاستوديو لأول مرة بعد فترة الغياب.