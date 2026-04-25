بحضور الخطيب وياسر جلال .. زفاف نجل النائب محمد شبانة يجمع نجوم الفن والإعلام

أُقيم مساء اليوم السبت حفل زفاف نجل الإعلامي وعضو مجلس الشيوخ محمد شبانة، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة والمجتمع.

وشهد الحفل حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والفنان ياسر جلال، وهشام قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، والإعلامي سيف زاهر، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، والفنان محمد ثروت، والإعلامي عبد الناصر زيدان، والمستشار أشرف عبد العزيز، حيث حرصوا على تقديم التهنئة للإعلامي محمد شبانة بهذه المناسبة السعيدة، والتقاط عدد من الصور التذكارية.

ويقدم الإعلامي محمد شبانة برنامج “Number 1” على قناة CBC، حيث يُعرض يوميًا من الأحد إلى الأربعاء في العاشرة والنصف مساءً، ويستعرض المشهد الرياضي محليًا وخارجيًا، مع تركيز خاص على عالم كرة القدم من مختلف جوانبه المهمة، من خلال الجمع بين المتابعة الإخبارية وعرض الكواليس والأخبار الحصرية، إلى جانب التحليل الفني العميق، واستضافة الخبراء والمحللين والمتخصصين في الشأن الرياضي.

ويُعد الإعلامي محمد شبانة أحد أبرز رموز الإعلام الرياضي في مصر، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا بين الصحافة المقروءة والمرئية، حيث تميز خلالها بالجرأة والموضوعية، إلى جانب رؤيته التحليلية وعمق علاقاته داخل الوسط الرياضي، ومعرفة دقيقة بكواليس كرة القدم المصرية والعربية.