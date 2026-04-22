تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع ياسين منصور وعبدالحفيظ في الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل اجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ، لمناقشة آخر تطورات قطاع كرة القدم داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: إن البعض يتساءل عن سبب جلوس الخطيب مع من يُشاع وجود خلافات معهم، لكن الحقيقة أن هؤلاء من اختارهم ضمن قائمته.

وأضاف أن الخطيب ناقش خلال الاجتماع تفاصيل ملف الصفقات، ومن سيتولى التعاقدات وقطاع «الاسكاوتنج»، إلى جانب ملف الراحلين وقطاع الناشئين والأكاديميات ومدارس الكرة، حيث استعرض جميع الملفات، ووافق على بعض المقترحات ورفض أخرى، وطرح أفكارًا جديدة.

وتابع: «العلاقة بين الخطيب وياسين منصور ممتدة منذ أكثر من 30 عامًا، وأنا على دراية بتفاصيلها، وهي علاقة قوية».

واختتم تصريحاته قائلًا: «من غير المنطقي التشكيك في هذه العلاقة، فلا يمكن أن يخون ياسين منصور أو سيد عبدالحفيظ ثقة الخطيب، وهذه الأحاديث غير لائقة بأي طرف».