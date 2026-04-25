قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مغادرة باكستان .. «مهر» الإيرانية: عراقجي سيعود من مسقط إلى إسلام آباد مجددًا
اللواء ثروت النصيري: الجيش المصري يحتل المركز الـ12 بين أقوى جيوش العالم
مدحت نافع: الإغلاق المبكر تأثيره محدود على الكهرباء ويضغط الاقتصاد
أديلك عمري كله | محمود الليثي يبكي على الهواء فرحا بعودة شيرين
أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على بلباو بالفوز 3-2 في الدوري الإسباني
إصابة محمد صلاح تقلق ليفربول ومنتخب مصر قبل معسكر مايو .. والفحوصات تحسم الموقف
اتصال رفيع بين إسلام آباد وطهران.. شريف وبيزشكيان يناقشان تهدئة التوترات الإقليمية
زلزال 4.8 ريختر يضرب كريت اليونانية
مؤلف طابا المصرية: استعادة الأرض بالقانون لا الحرب.. وتجربة التحكيم نموذج يُحتذى دوليًا
اتصال رفيع بين إسلام آباد وطهران .. شريف وبزشكيان يناقشان تهدئة التوترات الإقليمية
رشا نبيل: ارتباك إعلامي وأمني في إسلام آباد وسط غموض المفاوضات الدولية
قرار رسمي | إعلان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن أسعار كروت الشحن والإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط قبول الأوراق رسميا

عبد الفتاح تركي

حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول .. تشهد الفترة الحالية تزايدا ملحوظا في معدلات البحث من قبل المواطنين بشأن حالات التصالح في مخالفات البناء، خاصةً مع استمرار جهود الدولة لتنظيم قطاع التشييد وتقنين الأوضاع القائمة وفق إطار قانوني واضح يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني وحماية حقوق المواطنين.

يأتي هذا الاهتمام في ظل الحاجة إلى معرفة الضوابط التي تحكم قبول طلبات التصالح، والخطوات التي يجب الالتزام بها قبل التقدم بأي طلب رسمي.

شروط قبول التصالح في مخالفات البناء

ينص قانون البناء المصري على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، ويأتي في مقدمتها التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، باعتبارها شرطا جوهريا لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف. ويهدف هذا الشرط إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضمان أن المباني المخالفة لا تمثل خطرا على قاطنيها أو المناطق المحيطة بها.

واقرأ أيضًا:

موعد انتهاء التصالح علي مخالفات البناء

كما يشترط القانون أن تكون المخالفة قد تمت قبل تطبيق أحكام القانون، وهو ما يعد محددا زمنيا فاصلا يحدد أهلية المبنى للتصالح من عدمه.

ويعكس هذا الشرط توجه الدولة نحو التعامل مع الأوضاع القائمة بالفعل، دون فتح الباب أمام مخالفات جديدة قد تضر بمنظومة التخطيط العمراني مستقبلا.

أبرز حالات التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون عددا من الحالات التي يجوز فيها التصالح، حيث يسمح بتقنين أوضاع بعض المخالفات وفقا لضوابط محددة.

ومن بين هذه الحالات تغيير استخدام المباني في المناطق التي لا تتوافر لها مخططات تفصيلية معتمدة، مع ضرورة مراعاة طبيعة النشاط الجديد ومدى توافقه مع البيئة المحيطة.

كما يجيز القانون التصالح في بعض حالات التعدي على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل اعتماد هذه الخطوط، أو في شوارع لم يتم تنفيذها فعليا على أرض الواقع.

ويهدف هذا الاستثناء إلى التعامل بمرونة مع أوضاع قائمة يصعب تعديلها دون إحداث أضرار أكبر.

اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

التصالح في حقوق الارتفاق والمباني المتميزة

تشمل الحالات التي يسمح فيها بالتصالح التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط التوصل إلى اتفاق مع أصحاب هذه الحقوق وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. ويعكس هذا الشرط أهمية الحفاظ على حقوق الأفراد مع إتاحة الفرصة لتسوية النزاعات بشكل قانوني منظم.

كما يسمح القانون بالتصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، شريطة عدم المساس بقيمتها التاريخية أو الجمالية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ويؤكد هذا التوجه حرص الدولة على حماية التراث المعماري وعدم الإضرار به تحت أي مسمى.

إزالة مخالفات البناء

التصالح داخل المناطق المتميزة وقيود الارتفاع

يمتد نطاق التصالح ليشمل المخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، مع الالتزام بالحفاظ على الطابع العمراني الخاص بهذه المناطق.

ويعد هذا الشرط ضروريا للحفاظ على الهوية البصرية والعمرانية، ومنع التشوهات التي قد تنتج عن البناء العشوائي.

وفيما يتعلق بقيود الارتفاع، أجاز القانون التصالح في حالات تجاوز هذه القيود، بشرط عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية، والحصول على موافقات الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية ومعايير السلامة.

التصالح في البناء على أراضي الدولة وتغيير الاستخدام

أجاز القانون أيضا التصالح في حالات البناء على أراضي الدولة، بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى إدخال هذه الحالات ضمن الإطار الرسمي، بما يسهم في تنظيم الملكية والاستفادة من الأصول غير المستغلة.

كما يسمح بتغيير استخدام العقارات داخل المناطق المخططة، بشرط توافق النشاط الجديد مع طبيعة المنطقة وعدم تعارضه مع الاشتراطات التخطيطية. 

ويعزز هذا التوجه مرونة استخدام الأراضي بما يخدم احتياجات المجتمع.

حالات استثنائية للتصالح خارج الأحوزة العمرانية

في إطار الحالات الاستثنائية، يتيح القانون إمكانية التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية، خاصة في المشروعات الحكومية أو الكتل السكنية القريبة التي فقدت مقومات الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023.

ويعد هذا الاستثناء خطوة مهمة لمعالجة أوضاع قائمة بالفعل، مع مراعاة البعد التنموي والاقتصادي.

ويؤكد هذا التوجه حرص الدولة على إيجاد حلول واقعية للتعامل مع مخالفات البناء، من دون الإخلال بالقواعد الأساسية للتخطيط العمراني أو الإضرار بالموارد الطبيعية، وعلى رأسها الأراضي الزراعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد