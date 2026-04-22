محافظات

محافظ الجيزة يتابع معدلات إنجاز الملفات الخدمية بحي بولاق الدكرور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة انتهاء حي بولاق الدكرور من 99.5% من طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين .

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقاء موسّع للاطلاع على معدلات الإنجاز بمختلف الملفات الخدمية بنطاق حي بولاق الدكرور . 
وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من إزالة الحالات المخالفة وغير المستوفاة لاشتراطات التصالح مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالحي موجهًا بسرعة البت في طلبات تراخيص البناء وتقنين أوضاع المحال.
وخلال اللقاء وجّه المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة حصر المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي أو التي تعاني من ضعف ضغوط مياه الشرب مع إعداد حلول عاجلة بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء على تلك المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تابع المحافظ موقف أعمال التطوير والإنشاءات بالمشروعات القومية والتنموية بنطاق الحي والتي تشمل محيط مستشفى بولاق الدكرور، وميدان الشوربجي وأسفل محور كمال عامر، وشارع ناهيا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية، وتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة دون تأخير.
وشدّد المحافظ على رئيس الحي ونوابه بضرورة رفع مستوى النظافة بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى دعم المحافظة لمنظومة النظافة بعدد 60 عاملًا إضافيًا لتغطية النقاط الساخنة وتحسين مستوى الخدمات مع المتابعة الدورية لرصد المخالفات ورفع إشغالات الباعة وتعديات المحال، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية.
كما كلّف الدكتور أحمد الأنصاري رئيس حي بولاق الدكرور بالاستمرار في تنفيذ خطة رصف الشوارع الداخلية والضيقة ببلاط الإنترلوك لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من رصف 64 شارعًا حتى الآن من بينها:
شوارع حمدي سليمان، محمد ثابت، قريش، جلال رزق، زهراء الأندلس، حنفي عواد، عبد الراضي، عمر بن الخطاب، حارة جانبية من شارع المليجي، السندس، عبد الرحيم، مكة، البحيري، محمد خميس وامتداده، محمد علي ربيع، إبراهيم شكري وعدد 4 حارات جانبية متفرعة منه، صالح الجعفري، الإمام أبو صيري، دكتور رمضان، ربيع حسن، أمين دغمة، محمد مصطفى، سيد أبو الحارس، محمود سالم، جميل فهيم، فتحي محمد أحمد، الجميل، خالد بن الوليد، المدينة المنورة، ذكي سالم، مروان محمود، محمد كمال، إبراهيم عباس وحارة و3 حارات جانبية متفرعة منه، علي بن أبي طالب و2 حارة جانبية متفرعة منه، الجزارين، فوزي، فتحي جاد الله، علي خضر، أولاد عبد الحميد البنداري، حسن عطية وحارة جانبية متفرعة منه، رشاد الشيمي، خالد مكي، عبد الرحيم العقبي، شارع 12 من أبو زيد بدر (حسين الضو)، كرم جلال، عبد الباسط أبو طليبة، حلمي الورداني، جسر الحوشي، أبو بكر الصديق، رضا التونسي، فتح الباب، سيد بدوي، علي مكي.
جاء اللقاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور ونواب رئيس الحي .

