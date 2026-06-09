رئيس الوزراء يشهد إنتاج أول سيارة نيسان Magnite في أفريقيا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنتاج أول سيارة «نيسان Magnite» في أفريقيا داخل مصنع نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال جولة تفقدية للمصنع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركة اليابانية.

ويأتي بدء إنتاج السيارة في إطار مذكرة تفاهم وقعتها نيسان مع الحكومة المصرية في ديسمبر 2024، تضمنت استثمارات بقيمة 45 مليون دولار لتحديث خطوط تجميع سيارات الركوب تمهيدًا لتصنيع الطراز الجديد محليًا.

وبحسب الشركة، تتجاوز نسبة المكون المحلي في السيارة 55%، وهو ما يعكس توسع الاعتماد على شبكة الموردين المحليين ومصنعي مكونات الإنتاج داخل السوق المصرية.

وأكد مسؤولو نيسان خلال الفعالية أن مصر تمثل أحد المراكز الرئيسية لعمليات الشركة الصناعية في المنطقة، مشيرين إلى أن إنتاج «Magnite» محليًا يأتي ضمن خطط تستهدف تعزيز التصنيع والتصدير انطلاقًا من السوق المصرية.

كما أوضحت الشركة أن إدخال الطراز الجديد استلزم تحديثات في خطوط الإنتاج، شملت تطبيق تقنيات جديدة في عمليات الطلاء والتصنيع واستخدام أنظمة آلية متطورة، إلى جانب إجراءات رقابية لضمان جودة المنتج.

وتضمنت الفعالية جولة داخل المصنع للتعرف على مراحل الإنتاج المختلفة، إضافة إلى عرض السيارة الجديدة واستعراض عدد من الطرازات التي تم تصنيعها محليًا على مدار السنوات الماضية.

ويأتي تدشين إنتاج «Magnite» في وقت تتجه فيه الدولة إلى دعم صناعة السيارات وزيادة نسب المكون المحلي، ضمن خطط تستهدف تعزيز القدرات التصنيعية وجذب الاستثمارات الصناعية.

وتعد نيسان من أبرز شركات السيارات العاملة في السوق المصرية، حيث تمتلك مصنعًا مملوكًا لها بالكامل بمدينة السادس من أكتوبر. ووفق بيانات الشركة، تجاوز إجمالي إنتاجها المحلي 350 ألف سيارة منذ بدء نشاطها التصنيعي في مصر، فيما سجل المصنع خلال العام الماضي أعلى معدل إنتاج في تاريخه بأكثر من 28 ألف سيارة.