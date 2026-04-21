سيدة الجيزة الحديدية تقود الأحياء نحو التنمية الشاملة .. صور

في مشهد يعكس إرادة قوية ورؤية طموحة، تواصل الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، ترسيخ نموذج فاعل في الإدارة المحلية، حيث تقود جهود تطوير الأحياء بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

منذ توليها المسؤولية، وضعت الدكتورة هند عبدالحليم، ملف تطوير الأحياء على رأس أولوياتها، إيماناً منها بأن تحسين جودة الحياة يبدأ من الشارع، ويعتمد على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

قيادة ميدانية ورؤية واقعية

واتسمت تحركات نائب محافظ الجيزة، بالحضور الميداني المستمر، من خلال حرصها على متابعة الأعمال على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع رؤساء الأحياء والمواطنين، بما يضمن سرعة حل المشكلات والتعامل الفوري مع التحديات، وقد انعكس ذلك في تحسن ملحوظ في مستوى النظافة، وتطوير الطرق، ورفع كفاءة منظومة الإنارة، إلى جانب الاهتمام بالمساحات الخضراء.

دعم قيادات الأحياء وتعزيز الأداء

ولم تقتصر جهودها على المتابعة فقط، بل امتدت إلى تمكين قيادات الأحياء وتطوير أدائهم، من خلال توجيهات واضحة بضرورة العمل بروح الفريق، والارتقاء بمستوى الخدمات، مع تطبيق معايير الشفافية والمحاسبة. كما تحرص على تحفيز الكفاءات وتشجيع المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

طفرة ملموسة في الخدمات

وشهدت العديد من أحياء الجيزة خلال الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة، سواء في مشروعات الرصف والتطوير أو في حملات إزالة الإشغالات والتعديات، مما أسهم في إعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين المظهر الحضاري، كما تم تعزيز جهود الاستجابة لشكاوى المواطنين، عبر قنوات تواصل فعالة تضمن سرعة التفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المواطن في قلب الاهتمام

وتؤكد الدكتورة هند عبدالحليم، في مختلف تصريحاتها أن المواطن هو محور عملية التنمية، وأن الهدف الأساسي من كافة الجهود هو تحسين مستوى معيشته وتوفير بيئة حضارية تليق به.

كما تعمل نائب محافظ الجيزة، على ترسيخ ثقافة الاستماع لاحتياجات المواطنين، ودمجهم في عملية التطوير من خلال المشاركة المجتمعية، وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تسير محافظة الجيزة بخطى واثقة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تقودها قيادة واعية تدرك حجم التحديات وتعمل على تحويلها إلى فرص للنجاح.

لتبقى تجربة نائب محافظ الجيزة حريصة على وضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتسعى لتحقيق تطلعاته على أرض الواقع.

وفي ظل هذه الرؤية، تتواصل مسيرة العمل، أملاً في مزيد من الإنجازات التي تعزز من مكانة الجيزة كمحافظة رائدة في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية الحقيقية.