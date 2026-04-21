زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
محافظات

سيدة الجيزة الحديدية تقود الأحياء نحو التنمية الشاملة .. صور

هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

في مشهد يعكس إرادة قوية ورؤية طموحة، تواصل الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، ترسيخ نموذج فاعل في الإدارة المحلية، حيث تقود جهود تطوير الأحياء بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

منذ توليها المسؤولية، وضعت الدكتورة هند عبدالحليم، ملف تطوير الأحياء على رأس أولوياتها، إيماناً منها بأن تحسين جودة الحياة يبدأ من الشارع، ويعتمد على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

قيادة ميدانية ورؤية واقعية

واتسمت تحركات نائب محافظ الجيزة، بالحضور الميداني المستمر، من خلال حرصها على متابعة الأعمال على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع رؤساء الأحياء والمواطنين، بما يضمن سرعة حل المشكلات والتعامل الفوري مع التحديات، وقد انعكس ذلك في تحسن ملحوظ في مستوى النظافة، وتطوير الطرق، ورفع كفاءة منظومة الإنارة، إلى جانب الاهتمام بالمساحات الخضراء.

دعم قيادات الأحياء وتعزيز الأداء

ولم تقتصر جهودها على المتابعة فقط، بل امتدت إلى تمكين قيادات الأحياء وتطوير أدائهم، من خلال توجيهات واضحة بضرورة العمل بروح الفريق، والارتقاء بمستوى الخدمات، مع تطبيق معايير الشفافية والمحاسبة. كما تحرص على تحفيز الكفاءات وتشجيع المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

طفرة ملموسة في الخدمات

وشهدت العديد من أحياء الجيزة خلال الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة، سواء في مشروعات الرصف والتطوير أو في حملات إزالة الإشغالات والتعديات، مما أسهم في إعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين المظهر الحضاري، كما تم تعزيز جهود الاستجابة لشكاوى المواطنين، عبر قنوات تواصل فعالة تضمن سرعة التفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المواطن في قلب الاهتمام

وتؤكد الدكتورة هند عبدالحليم، في مختلف تصريحاتها أن المواطن هو محور عملية التنمية، وأن الهدف الأساسي من كافة الجهود هو تحسين مستوى معيشته وتوفير بيئة حضارية تليق به.

كما تعمل نائب محافظ الجيزة، على ترسيخ ثقافة الاستماع لاحتياجات المواطنين، ودمجهم في عملية التطوير من خلال المشاركة المجتمعية، وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تسير محافظة الجيزة بخطى واثقة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تقودها قيادة واعية تدرك حجم التحديات وتعمل على تحويلها إلى فرص للنجاح. 

لتبقى تجربة نائب محافظ الجيزة حريصة على وضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتسعى لتحقيق تطلعاته على أرض الواقع.

وفي ظل هذه الرؤية، تتواصل مسيرة العمل، أملاً في مزيد من الإنجازات التي تعزز من مكانة الجيزة كمحافظة رائدة في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية الحقيقية.

