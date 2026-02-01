قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة: لدينا سياسات متكاملة لتنمية المجتمعات المحيطة بالمناطق والمواقع التراثية

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، فعاليات جلسة حوارية بمقر مكتب مصر لهيئة التعاون الدولي اليابانية (چايكا) تحت عنوان «تمكين المجتمعات من خلال السياحة المستدامة: التعاون بين مصر واليابان حول الأماكن التراثية».

يأتي ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم أوجه التعاون الدولي وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على التراث.

وأكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق والمواقع التراثية من خلال تبني سياسات متكاملة توازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي لتلك المواقع وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والسياحية منها بصورة مستدامة بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء هذه المجتمعات، وذلك من خلال مشروعات إعادة احياء نزلة السمان ودمج العاملين من أصحاب الرخص بمنظومة العمل الجديدة بالمنطقة الأثرية بأهرامات الجيزة.

وأشارت نائب محافظ الجيزة إلى حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم هيئة التعاون الدولي اليابانية (چايكا)، للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة المواقع التراثية وتنميتها، مؤكدة أن ما تمتلكه محافظة الجيزة من مقومات حضارية وتاريخية فريدة، وعلى رأسها المناطق الأثرية والمتاحف الكبرى، يؤهلها لتكون نموذجًا رائدًا في تطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والتنمية المجتمعية المتكاملة.

وخلال المؤتمر استعرض المتحدثون الجهود المبذولة والتحديات التي واجهتهم في مجالات تخصصهم المرتبطة بالسياحة المستدامة وتنمية المجتمعات المحيطة بالمواقع التراثية مؤكدين أهمية تبادل الخبرات الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

كما تضمن البرنامج عقد جلسة نقاشية بعنوان:
«بحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر واليابان في تنمية المجتمعات المحيطة بالأماكن التراثية»، تم خلالها مناقشة فرص وآليات التعاون المستقبلي بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي.

جاء المؤتمر بمشاركة ممثلين عن الحكومة المصرية (محافظة الجيزة)، ومؤسسة أم حبيبة، ومؤسسة اليكانيّة للتراث والفنون «بيت يكن»، وأستاذ مشارك بالمتحف الوطني لعلم الأعراق البشرية، إلى جانب خبراء هيئة التعاون الدولي اليابانية (چايكا)، من بينهم خبير مشروع المتحف المصري الكبير (GEM)، ومستشار مشروع اليونسكو بالأقصر، وممثلي مكاتب چايكا بمصر والأردن، وعدد من العاملين بالمتحف المصري الكبير.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

أوبوافودو

يوفنتوس يقترب من ضم لاعب مانشستر سيتي

فان دايك - كوناتي

مدرب ليفربول يشيد بتفاني كوناتي بعد هدفه المؤثر ضد نيوكاسل

حمزة عبد الكريم

أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

بالصور

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد