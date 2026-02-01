نائب محافظ الجيزة: لدينا سياسات متكاملة لتنمية المجتمعات المحيطة بالمناطق والمواقع التراثية

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، فعاليات جلسة حوارية بمقر مكتب مصر لهيئة التعاون الدولي اليابانية (چايكا) تحت عنوان «تمكين المجتمعات من خلال السياحة المستدامة: التعاون بين مصر واليابان حول الأماكن التراثية».

يأتي ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدعم أوجه التعاون الدولي وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على التراث.

وأكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق والمواقع التراثية من خلال تبني سياسات متكاملة توازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي لتلك المواقع وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والسياحية منها بصورة مستدامة بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء هذه المجتمعات، وذلك من خلال مشروعات إعادة احياء نزلة السمان ودمج العاملين من أصحاب الرخص بمنظومة العمل الجديدة بالمنطقة الأثرية بأهرامات الجيزة.

وأشارت نائب محافظ الجيزة إلى حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم هيئة التعاون الدولي اليابانية (چايكا)، للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة المواقع التراثية وتنميتها، مؤكدة أن ما تمتلكه محافظة الجيزة من مقومات حضارية وتاريخية فريدة، وعلى رأسها المناطق الأثرية والمتاحف الكبرى، يؤهلها لتكون نموذجًا رائدًا في تطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والتنمية المجتمعية المتكاملة.

وخلال المؤتمر استعرض المتحدثون الجهود المبذولة والتحديات التي واجهتهم في مجالات تخصصهم المرتبطة بالسياحة المستدامة وتنمية المجتمعات المحيطة بالمواقع التراثية مؤكدين أهمية تبادل الخبرات الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

كما تضمن البرنامج عقد جلسة نقاشية بعنوان:

«بحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر واليابان في تنمية المجتمعات المحيطة بالأماكن التراثية»، تم خلالها مناقشة فرص وآليات التعاون المستقبلي بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي.

جاء المؤتمر بمشاركة ممثلين عن الحكومة المصرية (محافظة الجيزة)، ومؤسسة أم حبيبة، ومؤسسة اليكانيّة للتراث والفنون «بيت يكن»، وأستاذ مشارك بالمتحف الوطني لعلم الأعراق البشرية، إلى جانب خبراء هيئة التعاون الدولي اليابانية (چايكا)، من بينهم خبير مشروع المتحف المصري الكبير (GEM)، ومستشار مشروع اليونسكو بالأقصر، وممثلي مكاتب چايكا بمصر والأردن، وعدد من العاملين بالمتحف المصري الكبير.