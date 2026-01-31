محافظ الجيزة يجتمع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة خطط العمل المستقبلية.. صور

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر شمال الجيزة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة، لمناقشة خطط العمل المستقبلية وبحث الطلبات والمشكلات المقدمة من المواطنين والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.



وشهد اللقاء مناقشة عدد من الطلبات والشكاوى التي تمس القطاعات الخدمية المختلفة بالدوائر المختصة والتي شملت الصحة والتعليم والبنية التحتية لاسيما المرافق والطرق والأحوزة العمرانية .

في مركز ومدينة أوسيم ومنشأة القناطر والوراق ناقش المحافظ خلال اللقاء دراسة إمكانية استغلال طريق الخلايفة عقب رفع كفاءته وتطويره كمحور مروري بديل لمدخل الكوم الأحمر للتخفيف من حدة الكثافات والاختناقات المرورية التي يشهدها على مدار اليوم.



كما تم بحث أوضاع منطقة الجلاتمة وموقف الإنارة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع قرى الجلاتمة الحسانين وبهرمس إلى جانب مناقشة موقف مرافق قرى وردان وأتريس وأبو غالب وتمهيد الطرق بها لحين الانتهاء من أعمال التطوير فضلًا عن استعراض مستجدات الطريق الإقليمي.

وفي مدينة كرداسة، وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بحصر الطرق الحيوية غير المطورة والمنتهية المرافق تمهيدًا لإدراجها ضمن مخطط التطوير والخطط المستقبلية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم بحث الموقف النهائي لأعمال تغطية وتطوير محور ناهيا ودراسة تطوير طريق اللبيني نطاق مركز كرداسة كأحد المحاور المرورية المقترح تطويرها مستقبلًا.

وفي بشتيل، جرت مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي بعزبة المفتي والمنيرة الغربية وعزبة الخلايفة بجانب المناطق الغير مخدومة بالصرف الصحي .

وفي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية، ناقش المحافظ موقف أعمال تطوير شارعي الإمام الغزالي والمطار باعتبارهما من المحاور المرورية الحيوية والهامة، إلى جانب إدراج باقي شوارع أرض الجمعية وشارع الطناني غير المطورة ببلاط الإنترلوك ضمن الخطة الاستثمارية المقبلة فضلًا عن مناقشة موقف مقايسات الصرف الصحي بمدينة العمال والتحرير والتعامل مع الباعة الجائلين المتواجدة بالشوارع الرئيسية .



كما شمل اللقاء مناقشة موقف المستشفيات والخدمات الطبية المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على تحديد أوجه القصور ودراسة سبل تطوير المنظومة الصحية بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.



وفي هذا الإطار، وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بسرعة دراسة تلك المطالب ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع المتابعة الدورية لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.



ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر شمال الجيزة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة عن تقديرهم لحرص محافظ الجيزة على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، مؤكدين أن هذه اللقاءات تسهم في نقل نبض الشارع ومطالب المواطنين بصورة واقعية، والوصول إلى حلول عملية لها بما يحقق رضا المواطنين ويعزز ثقتهم .

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء وائل حسن مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم: خالد تامر طايع، طارق الطويل، وليد المليجي، ياسر عرفة، أحمد العجوز، محمود مرجان، مجدي الطويل ،هند رشاد، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية والإدارات المخنصة .