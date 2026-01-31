قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يجتمع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة خطط العمل المستقبلية.. صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر شمال الجيزة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة، لمناقشة خطط العمل المستقبلية وبحث الطلبات والمشكلات المقدمة من المواطنين والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.


وشهد اللقاء مناقشة عدد من الطلبات والشكاوى التي تمس القطاعات الخدمية المختلفة بالدوائر المختصة والتي شملت الصحة والتعليم والبنية التحتية لاسيما المرافق والطرق والأحوزة العمرانية .

في مركز ومدينة أوسيم ومنشأة القناطر والوراق ناقش المحافظ خلال اللقاء دراسة إمكانية استغلال طريق الخلايفة عقب رفع كفاءته وتطويره كمحور مروري بديل لمدخل الكوم الأحمر للتخفيف من حدة الكثافات والاختناقات المرورية التي يشهدها على مدار اليوم.


كما تم بحث أوضاع منطقة الجلاتمة وموقف الإنارة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع قرى الجلاتمة الحسانين وبهرمس إلى جانب مناقشة موقف مرافق قرى وردان وأتريس وأبو غالب وتمهيد الطرق بها لحين الانتهاء من أعمال التطوير فضلًا عن استعراض مستجدات الطريق الإقليمي.
وفي مدينة كرداسة، وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بحصر الطرق الحيوية غير المطورة والمنتهية المرافق تمهيدًا لإدراجها ضمن مخطط التطوير والخطط المستقبلية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم بحث الموقف النهائي لأعمال تغطية وتطوير محور ناهيا ودراسة تطوير طريق اللبيني نطاق مركز كرداسة كأحد المحاور المرورية المقترح تطويرها مستقبلًا.
وفي بشتيل، جرت مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي بعزبة المفتي والمنيرة الغربية وعزبة الخلايفة بجانب المناطق الغير مخدومة بالصرف الصحي .
وفي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية، ناقش المحافظ موقف أعمال تطوير شارعي الإمام الغزالي والمطار باعتبارهما من المحاور المرورية الحيوية والهامة، إلى جانب إدراج باقي شوارع أرض الجمعية وشارع الطناني غير المطورة ببلاط الإنترلوك ضمن الخطة الاستثمارية المقبلة فضلًا عن مناقشة موقف مقايسات الصرف الصحي بمدينة العمال والتحرير والتعامل مع الباعة الجائلين المتواجدة بالشوارع الرئيسية .


كما شمل اللقاء مناقشة موقف المستشفيات والخدمات الطبية المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على تحديد أوجه القصور ودراسة سبل تطوير المنظومة الصحية بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.


وفي هذا الإطار، وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بسرعة دراسة تلك المطالب ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع المتابعة الدورية لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.


ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر شمال الجيزة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة عن تقديرهم لحرص محافظ الجيزة على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، مؤكدين أن هذه اللقاءات تسهم في نقل نبض الشارع ومطالب المواطنين بصورة واقعية، والوصول إلى حلول عملية لها بما يحقق رضا المواطنين ويعزز ثقتهم .
جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء وائل حسن مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم: خالد تامر طايع، طارق الطويل، وليد المليجي، ياسر عرفة، أحمد العجوز، محمود مرجان، مجدي الطويل ،هند رشاد، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية والإدارات المخنصة .

محافظة الجيزة محافظ الجيزة اخبار الجيزة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

د. نظير عياد

المفتي: نداء أهل القِبلة لا يلغي المذاهب ولا يصهرها بل يقر التعدد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب

رضا عبدالواجد: الشائعات أخطر تحديات المنصات الرقمية والوعي المجتمعي خط الدفاع الأول

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة»

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة» ..ويؤكد: بناء الوعي الإيماني يبدأ من الصغر

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد