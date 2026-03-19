مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث المؤلمة والتى من ابرزها ، استطاع حمزة الدباح (محمد عادل إمام) معرفة من وراء قتل زوجته هدية (ميرنا جميل) وهو شاهين الروسي وقرر ان يقتله .

وطلب بدير الجيوشي (عمرو عبد الجليل) ان يرجع لطليقته زمزم (حنان مطاوع) وبعد ان وافقت بالفعل وعادت له مرة اخري قررت ان تسلمه الشرطة وتم القبض عليه بعد ان قام بتصنيع اسلحة بأسم شقيقها حمزة الكينج.

وقرر حمزة ان يهرب بعد ان حاولت الشرطة الوصول إليه وذهبت إليه زمزم وتتبعها عصابة سارة ومريم وجلال وتم قتل حمزة والقبض على العصابة.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.