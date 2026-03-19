هل وصل سعر البانيه إلى 300 جنيه؟ أسعار الفراخ اليوم الخميس

يتابع المواطنون بشكل مستمر أسعار الدواجن اليوم، الخميس، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفراخ منذ بداية شهر رمضان.

وتشهد الأسواق استقرارا في أسعار الدواجن على آخر سعر متواجد بالأسواق خلال الأسبوع الماضي.

ونستعرض لكم في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم، وسعر كيلو الفراخ البيضاء، وسعر كيلو البانيه.

سعر الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 96 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما ارتفع السعر للمستهلك داخل محال بيع الدواجن ليصل إلى نحو 106 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو البانيه

يتراوح سعر كيلو البانيه من 230 إلى 260 في الكثير من المحلات والأسواق حسب المنطقة السكنية، وهو الأكثر طلبا وشراءً، حيث يلقى نسبة طلب عالية بشكل يومي.

وقد ارتفع سعر البانيه بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية حتى وصل إلى ٣٠٠ جنيه في بعض المناطق.

سعر الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في سوق الجملة نحو 105 جنيهات، في حين استقر متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق عند حوالي 115 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 110 جنيهات تسليم أرض المزرعة، فيما وصل سعره للمستهلك داخل الأسواق إلى قرابة 120 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا في سوق الجملة، ليصل إلى حوالي 130 جنيهًا للمستهلك.

فيما بلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 120 جنيهًا بالجملة، قبل أن يسجل نحو 135 جنيهًا عند البيع داخل الأسواق.