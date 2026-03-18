سعر الدواجن وصل لكام.. البيض سجل 150 جنيها للكرتونة

شهدت أسواق الدواجن والطيور والبيض في مصر اليوم حالة من التوازن النسبي في الأسعار، مع متابعة التجار والمستهلكين لتقلبات العرض والطلب وتكاليف الإنتاج.

أسعار الدواجن (كيلو بالجنيه المصري):

الفراخ البيضاء: 100 – 112 جنيهًا

الفراخ الساسو: 103 – 108 جنيهات

الفراخ البلدي: 130 – 135 جنيهًا

الفراخ الأمهات: 95 جنيهًا تقريبًا

الوراك: 42 – 46 جنيهًا

صدور الدواجن: 55 – 60 جنيهًا

أجنحة الدواجن: 35 – 38 جنيهًا

الرومي الأبيض: 125 جنيهًا

الرومي الأسمر: 110 جنيهًا

البط البلدي: 130 – 150 جنيهًا

البط المسكوفي: 90 – 100 جنيهًا

البط مولار: 80 – 90 جنيهًا

الحمام البلدي (زوج): 255 جنيهًا

الأرانب: 150 جنيهًا

أسعار الكتاكيت (يوم واحد):

كتكوت أبيض شركات: 15 – 21 جنيهًا

كتكوت أبيض بلدي: 5 – 6 جنيهات

كتكوت ساسو: 6.5 – 7.5 جنيهًا

كتكوت بلدي حر: 5 – 6 جنيهات

أسعار البيض (كرتونة 30 بيضة):

البيض الأبيض البلدي: 150 جنيهًا

البيض الأبيض: 120 – 125 جنيهًا

البيض الأحمر: 126 – 128 جنيهًا



وأشار خبراء السوق إلى أن هذه الأسعار تعكس توازنًا بين العرض والطلب، مع تأثير محدود لتكاليف الأعلاف والنقل على السعر النهائي للمستهلك.

وأكدوا أن استقرار الأسعار يساعد الأسر على التخطيط لشراء احتياجاتها اليومية ويعكس تحسنًا نسبيًا في حركة السوق المحلي، مع مراقبة مستمرة لتغيرات المواسم والطلب على مختلف أنواع الدواجن والطيور والبيض