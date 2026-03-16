الفراخ البيضاء تسجل 120 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16 مارس

تهتم الأسرة المصرية بالبحث عن أسعار الدواجن والبيض، باعتبارهم جزء أساسي من وجبات المصريين ويتحدد على أسعارهم ميزانية المنزل.

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الاثنين 16 مارس 2026 وسجل سعر الكيلو 100 جنيها بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 77 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 110 جنيه وتصل للمستهلك 125 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما سجل سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين من 200 لـ 260 جنيه في بعض المحلات.

ووصل سعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الأجنحة بين 70 و 80 جنيها.

أما سعر زوج الحمام أصبح 190 جنيهًا.



أسعار البيض



وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا، كما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما وصلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

أسعار الكتاكيت



سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر 25 جنيهاً

بط بيور 20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات