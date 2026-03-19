آخر تحديث لسعر عيار 21 في تعاملات اليوم .. 7 آلاف جنيه داخل الصاغة

استمر استقرار سعر أشهر عيار ذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 19-3-2026 على مستوى محلات الصاغة في مصر.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

هبوط أسبوعي

وخلال تداولات الأسبوعي الجاري فقد الذهب مايقارب من 410 جنيهًا وسط حالة من الترقب لتكرار الهبوط بالتزامن مع استمرار تداعيات الصراع الإقليمي الراهن.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8آلاف جنيهًا للشراء و 7942 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيهًات للشراء و 7281 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6آلاف جنيه للشراء و 5957 جنيهًات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4614 دولار للشراء و 4613 دولار للبيع.