الذهب في السعودية يسجل 486 ريالا ..مساء اليوم

استقر سعر الذهب داخل المملكة العربية السعودية وتحديدًا مساء اليوم الخميس الموافق 19-3-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب اليوم في السعودية

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في أسواق المملكة العربية السعودية 505 ريال سعودي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 555.25 ريال سعودي.

عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 509 ريال سعودي

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارًأ 486 ريال سعودي.

عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 416.5 ريال سعودي.

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 3887 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب 12.272 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4605 دولارات.