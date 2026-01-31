تخصيص أراضي ومباني للنفع العام وإقامة منشآت تعليمية وخدمية بالجيزة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على عددٍ من الطلبات الخاصة بقبول تبرعات وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي والمباني لأغراض النفع العام وذلك في إطار دعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وفي هذا الصدد أكد محافظ الجيزة أن تلك القرارات تأتي في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية والدينية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الكثافات، وتيسير حصول الأهالي على الخدمات الأساسية داخل نطاق الأحياء والمراكز والمدن.

وتضمنت قرارات المجلس التنفيذي قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة 2111 م² بناحية بهبيت بمركز ومدينة العياط لإقامة مدرسة تعليم أساسي نظرًا لحاجة الأهالي واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب من أبناء القرية.

كما وافق المجلس على طلب أحد المواطنين بتغيير استخدام قطعة أرض فضاء من سكني إلى تعليمي بالقطعة رقم 61 حوض الأباعد قبلي شارع كوبري والي بمنطقة القصبجي بحي جنوب الجيزة لإقامة مدرسة عليها بهدف تقليل الكثافات الطلابية.

وشملت القرارات أيضًا قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة 1400 م² ضمن القطعة رقم 451 من 188 كدستر بحوض الخمسين نمرة (2) بزمام قرية شنبارى بمركز ومدينة أوسيم، لإقامة معهد ديني عليها.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 1275 م² والمقام عليها المعهد الديني الأزهري الابتدائي بالباويطي بمركز ومدينة الواحات البحرية لصالح الأزهر الشريف تمهيدًا لتعلية المبنى المكون من دورين ليصبح أربعة أدوار.

وشدد محافظ الجيزة على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بأعمال المرافق الخاصه بالمشروعات موجّهًا بسرعة إنهاء إجراءات تخطيط المرافق والمباني والبدء الفوري في التنفيذ بما يضمن دخول هذه المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور الدين سكرتير عام المحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرو المديريات والجهات المعنية.