وكيل الأزهر: مصر أرض القرآن ومحفوظة من الله

قدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الشكر لكل العاملين بالجامع الأزهر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، تقديرا لجهودهم في خدمة المصلين والصائمين طوال الشهر الكريم.

وقال وكيل الأزهر في منشور على فيس بوك: إنَّها سريعة المرور، وكأنَّنا كنَّا منذ لحظاتٍ نستقبل رمضان، فتبتهج قلوبنا بقدومه، وتشرق نفوسنا بأيَّامه وساعاته، وتستعدُّ أرواحنا لنيل بركاته.

وتابع وكيل الأزهر: عشنا شهرًا من الفرح والسُّرور، فرحٍ بفضل الله وبرحمته وبطاعته، وسرورٍ بشباب الأمَّة ورجال الأزهر الَّذين صانوا القرآن فصانهم ربُّ القرآن، ووقفوا في محراب الأزهر يرسلون أعذب الكلمات بأعذب الأصوات طلبًا لرضى ربِّ الأرض والسَّماوات، ولئن شكرت فإنَّما أشكر الله على نعمة الأزهر.

وقدم وكيل الأزهر الشكر للقراء قائلا: وأشكر الشَّباب القرَّاء الَّذين أكَّدوا أنَّ مصر أرض القرآن، وأنَّها محفوظةٌ بحفظ الله، ووأشكر كلَّ من خدم النَّاس في الجامع الأزهر خلال هذا الشَّهر، وكلَّ من أعان النَّاس على أن تحيا قلوبهم بالقرآن.

كما تقدم بالتهنئة للجميع قائلا: تقبَّل الله طاعتكم، وسجَّل في ديوان المقبولين أسماءكم، ورفع في الجنَّة أقداركم، فجزى الله فضيلة الإمام الأكبر خير الجزاء، إذ أتاح لكم هذا المقام، ووضع الثقة فيكم، فكنتم -بحمد الله- عند حسن الظن.

