في عام استثنائي.. الجامع الأزهر يعلن حصاد خطته الدعوية خلال شهر رمضان 2026

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أعلن الجامع الأزهر، في ختام شهر رمضان المبارك عن حصاد خطته الدعوية والعلمية الشاملة لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧هـ، وجاءت هذه الخطة في إطار الدور الريادي للأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتقديم الدعم الروحي والاجتماعي لرواد الجامع من شتى بقاع الأرض.

وشهدت الخطة الدعوية والمجتمعية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، فعاليات وأنشطة مكثفة عن العام الماضي، حيث تضمن عدة محاور؛ أولًا: المقارئ اليومية، والتي تحول الجامع الأزهر خلال الشهر الفضيل إلى خلية نحل قرآنية، حيث تقرر عقد ١٠٤ مقرأة يومية متنوعة، داخل أروقة الجامع الأزهر.

وشملت الخطة مقارئ مخصصة للرجال وأخرى للسيدات، وذلك بنظام الحضور المباشر داخل أروقة الجامع، بجانب "الحضور عن بعد" لتمكين المسلمين حول العالم من المتابعة، ويُشرف عليها ويؤديها نخبة من المحفظين المعتمدين بالجامع الأزهر لضمان إتقان التلاوة.

كما تضمنت الخطة المكثفة، الدروس العلمية والملتقيات الفقهية: حيث أعدت إدارة الجامع الأزهر برنامجًا فكرياً مكثفاً يضم أكثر من ١٠٠ درس ومحاضرة، موزعة كالتالي: فترة الظهر: ٥٢ درساً تحت عنوان "رياض الصائمين" للرجال، وأخرى "رمضانيات نسائية" للسيدات، ودروسا خلال فترة العصر وتضم ٢٦ درساً للرجال تحت عنوان "باب الريان"، وعقب التراويح ٢٩ درساً، بالإضافة إلى ٢٩ ملتقىً فقهياً يومياً لمناقشة قضايا الصيام والعبادات.

وشارك في تقديم هذه الدروس نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ووعاظ وواعظات الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وجاءت ثالث تلك المحاور المهمة خلال الشهر المبارك، شعائر وصلاة التراويح بالقراءات العشر، حيث أقيمت صلاة التراويح بالجامع الأزهر هذا العام بواقع ٢٠ ركعة يومياً، تميزت بتلاوتها بالقراءات العشر الكبرى، لتعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، وفي العشر الأواخر، أُقيمت صلاة التهجد بواقع (٨) ركعات كل ليلة، لتكتمل الأجواء الإيمانية في ليالي العتق من النار.

ورابع تلك المحاور؛ يتمثل في الاحتفالات الدينية والذكرى السنوية لأول صلاة في الجامع الأزهر، حيث احتفي الجامع الأزهر بـ ٧ مناسبات كبرى خلال الشهر، أبرزها: الاحتفال السنوي بمرور أكثر من ١٠٨٦ عاماً على تأسيس الجامع الأزهر، وذكرى غزوة بدر الكبرى، وفتح مكة، وانتصارات العاشر من رمضان، واحتفالات ليلة القدر وليلة عيد الفطر المبارك.

وفي خامس محاورها والتي تميزت بها خطة الجامع الأزهر هذا العام وخلال الأعوام الماضية: الدور المجتمعي والذي من خلاله يعقد أكبر مائدة إفطار لطلاب الوافدين، في لفتة إنسانية تعكس عالمية الأزهر، حيث قُدمت بالجامع الأزهر وبالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، ١٠ آلاف وجبة إفطار يومية، مع توفير وجبات للسحور في العشر الأواخر، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة طوال الشهر إلى أكثر من ٣٤٥ ألف وجبة.

وآخر تلك المحاور المكثفة، جاءت التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، حيث أتمت الإدارة العامة للجامع الأزهر كافة الاستعدادات لاستقبال آلاف المصلين، من خلال تطوير مسارات الدخول والخروج لضمان الانسيابية،

واستحداث حواجز بلاستيكية تنظيمية لزيادة استيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير أقصى درجات الراحة لرواد الجامع.

وخلال شهر رمضان تم افتتاح مشعل جديد من مشاعل الوسطية والاعتدال، حيث افتتح الجامع الأزهر فرعًا جديدًا للرواق الازهري بمسجد الرحمن بمنطقة المظلات بالقاهرة، وشهد الافتتاح حضور مكثف لقيادات وعلماء الأزهر وعدد من المسئولين والشخصيات العامة بمحافظتي القاهرة والقليوبية، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف ، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.