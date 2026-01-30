قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه سوق سوداء | صور

دقيق بلدي
دقيق بلدي
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين بالمحافظة والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بناحية الرهاوي بمركز منشأة القناطر عبارة عن منخل وبحوزتها كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 10 أطنان كانت معدّة للتداول خارج المنظومة الرسمية بالمخالفة للقانون. 


وشدد محافظ الجيزة على مديرية التموين بضرورة الاستمرار في الحملات المكثفة والموجهة للتصدي للمتاجرين بالسلع المدعمة والتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها المساس بمنظومة الدعم المقدم للمواطنين.


ومن جانبه أفاد السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة بأن الواقعة تمثل تداول سلعة محظور تداولها خارج منظومة الخبز فضلًا عن ارتكاب فعل من شأنه الغش والتدليس، من خلال نخل الدقيق البلدي المدعم وإعادة تعبئته داخل شكائر دقيق حر مشيراً الي انه تم تسليم الدقيق المضبوط إلى أحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نُفذت الحملة برئاسة مدير مديرية التموين وعضوية مصطفى أحمد وكيل المديرية، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، وأحمد أبو زيد، وتامر حمدي، وأيمن سيد، وأحمد فكري مفتشي المديرية، وأحمد البرج مدير إدارة تموين منشأة القناطر.

دقيق بلدي محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

علوم القاهرة تطلق مبادرة إضاءات بحثية لمد جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع

مجمع كبار بلا مأوى

فريق التدخل السريع بالتضامن يكثف حملاته وينقذ ثلاث حالات بلا مأوى

جانب من الفاعليات

جامعة عين شمس تحصد 29 ميدالية في دورة ألعاب الشهيد الرفاعي الـ53

بالصور

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد