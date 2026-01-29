محافظة الجيزة : ضبط 11 حالة بناء مخالف بحي الدقي والتعامل معها .. صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الدقي في مواجهة مخالفات البناء دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار أسبوع.

وأسفرت الحملات التي نُفذت من خلال حي الدقي عن رصد 11 حالة مخالفة لعقارات تقوم بأعمال بناء أو تشطيبات دون الحصول على التراخيص اللازمة أو بالمخالفة للتراخيص الصادرة لها.

وشملت المخالفات عددًا من العقارات بشوارع ومناطق: شارع المدينة، ميدان الحكمة، ميدان الصحابة، شارع محيي الدين أبو العز، ميدان الثورة، شارع مصدق، شارع النخيل، شارع الثورة، شارع ناجي فريد، وشارع حسين واصف.

وتم التعامل الفوري مع الحالات المرصودة من خلال الإزالة الفورية أو إيقاف الأعمال المخالفة ورفع المعدات والأدوات المستخدمة، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا لأحكام القانون.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المحافظة في رصد أي مخالفات بناء أو تشطيبات دون ترخيص والتعامل الحاسم معها مشددًا على عدم السماح بالإضرار بالتخطيط العمراني حفاظًا على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري لمحافظة الجيزة، تابع الأعمال محمد رزق رئيس حي الدقي .