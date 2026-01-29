قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة
مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يدفع بفرق الطوارئ لدعم جهود الدولة عقب انفجار ماسورة مياه بمحيط معرض الكتاب

يارا أمين

انتشرت فرق الطوارئ والسيول التابعة للهلال الأحمر المصري، لدعم جهود أجهزة الدولة المعنية، عقب انفجار ماسورة مياه كبيرة بمحيط معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري قد تلقت بلاغًا يفيد بانفجار الماسورة، ما أسفر عن تصدع أجزاء من الطريق المؤدي إلى المعرض، وتضرر عدد من السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.

وعلى الفور، تحركت فرق الاستجابة السريعة إلى موقع الحادث، حيث قامت بمساندة الجهات المعنية في انتشال السيارات العالقة، والتعامل مع عدد من السيارات المتضررة، إلى جانب مساعدة سيارات أخرى علقت في الرمال.

كما تولت الفرق تأمين الموقع طبيًا وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين المتواجدين، فيما أكدت أن الاستجابة مازالت متواصلة لتقديم كافة أوجه الدعم والتدخلات الإنسانية المطلوبة.

فرق الطوارئ والسيول انفجار ماسورة مياه معرض القاهرة الدولي للكتاب التجمع الخامس الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري

