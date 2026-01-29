الهلال الأحمر المصري يدفع بفرق الطوارئ لدعم جهود الدولة عقب انفجار ماسورة مياه بمحيط معرض الكتاب

انتشرت فرق الطوارئ والسيول التابعة للهلال الأحمر المصري، لدعم جهود أجهزة الدولة المعنية، عقب انفجار ماسورة مياه كبيرة بمحيط معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري قد تلقت بلاغًا يفيد بانفجار الماسورة، ما أسفر عن تصدع أجزاء من الطريق المؤدي إلى المعرض، وتضرر عدد من السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.

وعلى الفور، تحركت فرق الاستجابة السريعة إلى موقع الحادث، حيث قامت بمساندة الجهات المعنية في انتشال السيارات العالقة، والتعامل مع عدد من السيارات المتضررة، إلى جانب مساعدة سيارات أخرى علقت في الرمال.

كما تولت الفرق تأمين الموقع طبيًا وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين المتواجدين، فيما أكدت أن الاستجابة مازالت متواصلة لتقديم كافة أوجه الدعم والتدخلات الإنسانية المطلوبة.