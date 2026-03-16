الإمارات.. حريق خزان وقود بمحيط مطار دبي في هجوم بمسيرة

أعلنت حكومة دبي أن الجهات المختصة تتعامل حالياً مع حادث وقع في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة.

وأفادت الحكومة بأن الحادث أدى إلى اندلاع حريق في خزان وقود، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق وفق أعلى معايير السلامة، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.

وبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، في اتصال هاتفي، آخر المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الجانبان أن "الاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول مجلس التعاون تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة"، مشددين على أن دول المجلس ستواصل "جهودها للدفاع عن أراضيها وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".