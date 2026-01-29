15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور

نجح رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي في ضبط راكبتين أفريقيتين بحوزتهما ما يقارب الخمسة عشر كيلو جرام من مخدر القات ليصل الاجمالي خلال شهرين وعدة ايام الي ما يقارب الثمانون كيلو جرام من المخدرات المتنوعة.

تأتي هذه الواقعة، بعد أسابيع قليلة من ضبط راكب أجنبي بحوزته خمسة كيلو جرام من مخدر الحشيش داخل وسادات في مبني الركاب رقم ٢ ومن ضبط راكب وراكبة أجانب أيضا بحوزتهما عشرين كيلو جرام من مخدر MDMA أسفل قاعات سحرية بحقائبهما في مبني الركاب رقم ٣، ومن ضبط تشكيل مكون من اربعة ركاب مصريين بحوزتهم ١١ كيلو ونصف من مخدر بودر الحشيش المصنع في مبني الركاب رقم ٢، ومن ضبط راكب عربي بحوزته ٢٧ كيلو جرام عبوات في ظاهرها تحتوي علي معسل وفي الباطن مخلوطة بمواد يشتبه ان تكوّن مخدرة بمبني الركاب رقم ١.

جاءت الواقعة الأخيرة في مبني الركاب رقم ٣ اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من اديس أبابا حينما استوقف محمد محمود ابراهيم عمر رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية أحدي الراكبات اثناء محاولتها الخروج من اللجنة، قام حسن مختار مدير ادارة الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم صلاح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة تحت إشراف فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات يشتبه أن يكون بها مواد عضوية.

تم تكليف حسين أحمد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط عبوتين بلاستيكيتين (برطمانات) بهم شمع وعسل اسفلهما أكياس بلاستيك حمراء اللوان بداخلهم نبات مجفف يشتبه ان يكون نبات القات المخدر وفي وقت متزامن استوقف الدكتور محمود عبد المولي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر الاخري احدي الراكبات تحمل نفس الجنسية.

أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية قام مدير الحركة بتكليف خالد محمد عبد الرحمن رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عبوة يشتبه ان يكون بها مواد عضوية أيضا، تم تكليف تم تكليف محمد سالم محمد بتفتيش الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط عبوة (برطمان بلاستيك) به نفس ما هو مع الراكبة الاولي بوزن خمسة كيلو وثمانمائة جرام.

قام عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الاولي بالانابة بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف فاطمة محمد عبد رئيس القسم بتفتيش الراكبتين ذاتيا وتكليف لجنه تحت إشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة وذلك لوزن وتحريز المضبوطات وفي نفس التوقيت تم ضبط راكب مصري بحوزته كمية من اقراص مخدر الكبتاجون اسفل ملابسه عند تفتيشه ذاتيا اثناء انهاء الاجراءات الجمركية على ركاب الرحلة المصرية القادمة من بيروت.

ضم فريق الضبط عماد حسين علي اللجنة الجمركية، هيثم صلاح مامور الجمرك في التفتيش علي جهاز الفحص بالاشعة ومحمد احمد عبد الجليل واحمد محمد رفاعي مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي والتحريز تحت اشراف محمود سعيد مدير الحركة امر مدير الادارة الاولي بتحرير ثلاثة محاضر ضبط ضد الركاب الثلاثة.

وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية والذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة، يأتي ذلك بالتنسيق المستمر مع رجال الادارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام أحمد عبد الرؤوف ومحمد عفيفي مديرا الادارة بمطار القاهرة والدكتور سعد سالم وكيل الوزارة.