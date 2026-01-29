قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة
مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

نجح رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي في ضبط راكبتين أفريقيتين بحوزتهما ما يقارب الخمسة عشر كيلو جرام من مخدر القات ليصل الاجمالي خلال شهرين وعدة ايام الي ما يقارب الثمانون كيلو جرام من المخدرات المتنوعة.

تأتي هذه الواقعة، بعد أسابيع قليلة من ضبط راكب أجنبي بحوزته خمسة كيلو جرام من مخدر الحشيش داخل وسادات في مبني الركاب رقم ٢ ومن ضبط راكب وراكبة أجانب أيضا بحوزتهما عشرين كيلو جرام من مخدر MDMA أسفل قاعات سحرية بحقائبهما في مبني الركاب رقم ٣، ومن ضبط تشكيل مكون من اربعة ركاب مصريين بحوزتهم ١١ كيلو ونصف من مخدر بودر الحشيش المصنع في مبني الركاب رقم ٢، ومن ضبط راكب عربي بحوزته ٢٧ كيلو جرام عبوات في ظاهرها تحتوي علي معسل وفي الباطن مخلوطة بمواد يشتبه ان تكوّن مخدرة بمبني الركاب رقم ١.

جاءت الواقعة الأخيرة في مبني الركاب رقم ٣ اثناء  انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من اديس أبابا حينما استوقف محمد محمود ابراهيم عمر رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية أحدي الراكبات اثناء محاولتها الخروج من اللجنة، قام حسن مختار  مدير ادارة الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم صلاح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة تحت إشراف فرج حمدي رئيس القسم واللذان  تلاحظ لهما وجود عبوات يشتبه أن يكون بها مواد عضوية.

 تم تكليف حسين أحمد حسين  مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط  عبوتين بلاستيكيتين (برطمانات) بهم شمع وعسل اسفلهما أكياس بلاستيك حمراء اللوان بداخلهم نبات مجفف يشتبه ان يكون نبات القات المخدر وفي وقت متزامن استوقف الدكتور محمود عبد المولي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر الاخري  احدي الراكبات تحمل نفس الجنسية.

أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية قام مدير الحركة بتكليف خالد محمد عبد الرحمن رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عبوة يشتبه ان يكون بها مواد عضوية أيضا، تم تكليف تم تكليف محمد سالم محمد بتفتيش الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط عبوة (برطمان بلاستيك) به نفس ما هو مع الراكبة الاولي بوزن خمسة كيلو وثمانمائة جرام.

قام عمرو عبد المنعم  مدير الإدارة الاولي بالانابة بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف فاطمة محمد عبد رئيس القسم بتفتيش الراكبتين ذاتيا وتكليف لجنه تحت إشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة وذلك لوزن وتحريز المضبوطات وفي نفس التوقيت تم ضبط راكب مصري بحوزته كمية من اقراص مخدر الكبتاجون اسفل ملابسه عند  تفتيشه ذاتيا اثناء انهاء الاجراءات الجمركية على ركاب الرحلة المصرية القادمة من بيروت.

 ضم فريق الضبط عماد حسين علي اللجنة الجمركية، هيثم صلاح مامور الجمرك في التفتيش علي جهاز الفحص بالاشعة ومحمد احمد عبد الجليل واحمد محمد رفاعي مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي والذاتي والتحريز تحت اشراف محمود سعيد مدير الحركة امر مدير الادارة الاولي بتحرير ثلاثة محاضر ضبط ضد الركاب الثلاثة.

وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية والذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة، يأتي ذلك بالتنسيق المستمر مع رجال الادارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام أحمد عبد الرؤوف ومحمد عفيفي مديرا الادارة بمطار القاهرة والدكتور سعد سالم وكيل الوزارة.

مطار القاهرة مصلحة الجمارك ضبط جمركي تهريب مخدرات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

بيرتوني رانابوت

عودة الأسطورة الكلاسيكية.. سيارة بيرتوني بعدد 25 نسخة فقط

هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة

شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

تويوتا كراون موديل 2026

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإعلامية روان أبو العينين

روان أبو العينين: قانون الكهرباء هدفه حماية الشبكة القومية والحد من إهدار الطاقة

غزة

حركة فتح: مصر والسعودية وقطر تقفان صفًا واحدًا في مواجهة مخططات التهجير

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

