50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026
البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية
لا للحرب.. خافيير بارديم يدعم فلسطين اثناء تقديم جائزة بحفل الأوسكار
أوسكار 2026.. sentimental value يحصد جائزة أفضل فيلم عالمي
وائل جمعة: غياب الرغبة لدى لاعبي الأهلي سبب الهزيمة من الترجي المتواضع
سفير مصر السابق بتل أبيب: حكومة الاحتلال عقدت اجتماعات في مواقع محصنة تحت الأرض
حالة وحيدة تجيز ندب الموظف خارج وحدته طبقا للقانون
عائلة كاملة تفحمت.. اشتعال سيارة على طريق السويس
الإمارات.. تعليق مؤقت للرحلات في مطار دبي إثر حريق خزانات وقود
علامات ليلة القدر.. كيف تعرف الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر؟
الإمارات.. حريق خزان وقود بمحيط مطار دبي في هجوم بمسيرة
وائل جمعة: غياب الرغبة لدى لاعبي الأهلي سبب الهزيمة من الترجي المتواضع

علق وائل جمعة، مدافع منتخب مصر الأسبق، على خسارة الأهلي بهدف دون رد أمام الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأداء الفني والفرص الضائعة
 

أكد وائل جمعة في تصريحات عبر قناة “بي إن سبورتس” أن الأهلي كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل، مشيرًا إلى أن لاعبي الترجي مستواهم متوسط وأقل من المتوسط. 

وأضاف أن الفريق الأحمر لو استغل التنظيم الهجومي بالشراسة أمام المرمى، لكان بإمكانه حسم اللقاء لصالحه. 

وأشار إلى أن غياب الرغبة والشراسة الحقيقية لدى اللاعبين أثر على القدرة على تحقيق الفوز.
 

غياب رأس الحربة وأزمة المهاجمين
 

وأوضح جمعة أن غياب رأس حربة حقيقي كان سببًا رئيسيًا في عدم تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن المهاجمين الثلاثة على مقاعد البدلاء كان من الأفضل استبدالهم بلاعب واحد مميز. كما أشار إلى أن الأهلي لم يتمكن من تعويض غياب وسام أبو علي، وأن إمام عاشور يتم استهلاكه في أدوار ليست من اختصاصه. 

وأكد أن الفريق بحاجة لمهاجم صريح قادر على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف، مشيرًا إلى أن زيزو لم يرسل أي عرضية طوال المباراة.


 

التحكيم ولقطات الفيديو

علق وائل جمعة على ركلة الجزاء المثيرة للجدل، مؤكدًا أن محمد هاني كان رافعًا يده، وأن مسألة التعمد أو عدم التعمد قد تكون محل نقاش. وأشار أيضًا إلى أنه إذا كانت العدالة التحكيمية مطلوبة، كان من الممكن احتساب كرة للأهلي في الشوط الأول بعد إعاقة أشرف بن شرقي داخل المنطقة. 

وأضاف أن هناك قرارات غريبة من الحكم، وأن تقنية الفيديو كان من الممكن استخدامها لمراجعة لقطة بن شرقي التي ربما كانت ستسفر عن هدف.
 


 

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

عيد الفطر

خبيرة الفلك تكشف موعد عيد الفطر المبارك.. ماذا قالت؟

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات أسوان اليوم الاثنين 16-3-2026.. المكيف والنوم والعادي

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يفاجئ مستشفى الحوامدية العام بزيارة ليلية

محافظ المنيا مع عدد من الصحفيين والإعلاميين

محافظ المنيا: احرص على التواصل مع الصحفيين والإعلاميين لنقل الحقائق للرأي العام

بالصور

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

النجمات يتألقن في حفل توزيع جوائز الأوسكار .. شاهد

حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد