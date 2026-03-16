وائل جمعة: غياب الرغبة لدى لاعبي الأهلي سبب الهزيمة من الترجي المتواضع

علق وائل جمعة، مدافع منتخب مصر الأسبق، على خسارة الأهلي بهدف دون رد أمام الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأداء الفني والفرص الضائعة



أكد وائل جمعة في تصريحات عبر قناة “بي إن سبورتس” أن الأهلي كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل، مشيرًا إلى أن لاعبي الترجي مستواهم متوسط وأقل من المتوسط.

وأضاف أن الفريق الأحمر لو استغل التنظيم الهجومي بالشراسة أمام المرمى، لكان بإمكانه حسم اللقاء لصالحه.

وأشار إلى أن غياب الرغبة والشراسة الحقيقية لدى اللاعبين أثر على القدرة على تحقيق الفوز.



غياب رأس الحربة وأزمة المهاجمين



وأوضح جمعة أن غياب رأس حربة حقيقي كان سببًا رئيسيًا في عدم تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن المهاجمين الثلاثة على مقاعد البدلاء كان من الأفضل استبدالهم بلاعب واحد مميز. كما أشار إلى أن الأهلي لم يتمكن من تعويض غياب وسام أبو علي، وأن إمام عاشور يتم استهلاكه في أدوار ليست من اختصاصه.

وأكد أن الفريق بحاجة لمهاجم صريح قادر على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف، مشيرًا إلى أن زيزو لم يرسل أي عرضية طوال المباراة.





التحكيم ولقطات الفيديو

علق وائل جمعة على ركلة الجزاء المثيرة للجدل، مؤكدًا أن محمد هاني كان رافعًا يده، وأن مسألة التعمد أو عدم التعمد قد تكون محل نقاش. وأشار أيضًا إلى أنه إذا كانت العدالة التحكيمية مطلوبة، كان من الممكن احتساب كرة للأهلي في الشوط الأول بعد إعاقة أشرف بن شرقي داخل المنطقة.

وأضاف أن هناك قرارات غريبة من الحكم، وأن تقنية الفيديو كان من الممكن استخدامها لمراجعة لقطة بن شرقي التي ربما كانت ستسفر عن هدف.





