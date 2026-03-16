الإمارات.. تعليق مؤقت للرحلات في مطار دبي إثر حريق خزانات وقود

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن هيئة دبي للطيران المدني قررت تعليق الرحلات مؤقتًا في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين والموظفين.

وأوضح المكتب الإعلامي: "ننصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم. سيتم الإعلان عن أي تحديثات إضافية فور توفرها".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي عن "نجاح فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط المطار، دون تسجيل أي إصابات".

من جهتها، أعلنت طيران الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي مؤقتًا حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الركاب وطاقم الطيران.