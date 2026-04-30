مؤسسة زاهي حواس للآثار تستعرض أسرار دير سانت كاترين بمحاضرة ثقافية ..صور

نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، محاضرة ثقافية وأثرية كبرى تحت عنوان "دير سانت كاترين: قصة الإنشاء، العمارة، ومشروع التجلي الأعظم"، ألقاها الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية والخبير الأثري البارز، وذلك بمركز إبداع قصر الأمير طاز.

خلال اللقاء، قدم الدكتور ريحان قراءة تاريخية جديدة وموثقة حول نشأة الدير، كاشفاً عن تفاصيل وثيقة تاريخية هامة تتعلق بالمكلف ببناء هذا الصرح العظيم. كما قدم شرحاً وافياً لعبقرية عمارة الدير التي صمدت عبر القرون، متناولاً معالمها الفريدة مثل كنيسة التجلي، وكنيسة العليقة المقدسة، والجامع الفاطمي، والوادي المقدس، مؤكداً على القيمة العالمية لمكتبة الدير التي تضم أندر المخطوطات في العالم كالعهدة النبوية والتوراة اليونانية.

وأفردت المحاضرة مساحة واسعة لاستعراض مشروع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بسانت كاترين، حيث استعرض الدكتور ريحان الـ 14 مشروعاً الجاري تنفيذها لتعظيم المقومات السياحية والروحية للمنطقة، وتحويلها إلى مزار عالمي يراعي معايير اليونسكو للتراث العالمي ويبرز قدسية المكان.

شهدت الندوة حضوراً حاشداً وتفاعلاً كبيراً من الباحثين والمتخصصين، حيث أثنى الحضور على دور مؤسسة زاهي حواس في تسليط الضوء على هذه الكنوز الوطنية.

يُذكر أن الدكتور عبد الرحيم ريحان يعد من أبرز خبراء الآثار في سيناء بخبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً، وله إسهامات أكاديمية وصحفية واسعة في حماية وتوثيق التراث المصري.