عائلة كاملة تفحمت.. اشتعال سيارة على طريق السويس

شهد طريق السويس بمنطقة مصر الجديدة حادث مأساوي، بعدما اشتعلت النيران في سيارة خاصة أثناء سيرها على الطريق، ما أسفر عن وقوع ضحايا وسط أحاديث عن تفحم عائلة كاملة.

فقد سائق السيارة السيطرة عليها أثناء السير على طريق السويس، ما أدى إلى اصطدامها بقوة قبل أن تندلع النيران بداخلها بشكل مفاجئ، لتتحول خلال لحظات إلى كتلة من اللهب وسط محاولات من المارة لإنقاذ من بداخلها.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع النيران والسيطرة عليها بعد جهود مكثفة لإخماد الحريق.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد الأشخاص داخل السيارة متأثرًا بالحريق، فيما تم إنقاذ شخص آخر ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، وما إذا كان ناتج عن السرعة الزائدة أو عطل فني مفاجئ في السيارة.