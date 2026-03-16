الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 16-3-2026

علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية، وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 16 مارس 2026.

أسعار الحديد عالميا 

بلغت أسعار الخردة 372 دولارا / طن بزيادة 8 دولارات مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

تراجع سعر خام الحديد بقيمة 3 دولار مقارنة بأسعار الاسبوع الماضي، مسجلة 100 دولار / طن.  

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 435 – 465 دولارا للطن. بينما كانت ما بين 435 – 465 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

استقرت أسعار حديد التسليح ما بين 520 – 575 دولارا/ طن.


أسعار الحديد محليا 

أعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية أسعار بيع منتجاتها حيث سجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 36 ألف جنيه و38.500 ألف جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 16 مارس 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 38.500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 41000 جنيه للطن للمستهلك.

استقر سعر  حديد المراكبي عند 41000 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 39000 جنيه للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى؛ وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

إنتاج صناعة الصلب

شهد إنتاج صناعة الصلب في الدول العربية نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر نحو 43.7 مليون طن، محققاً زيادة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتصدرت السعودية الدول العربية المنتجة للحديد بنحو 10.8 مليون طن، تليها مصر بفارق ضئيل 10.65 مليون طن.

