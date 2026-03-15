تراجع يصل إلى 999 جنيهًا.. حركة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأحد 15 مارس 2026 حالة من التباين في الأسعار، حيث سجلت أسعار الحديد تراجعات متفاوتة في بعض الأنواع، بينما حافظت أنواع أخرى على مستوياتها دون تغيير ملحوظ، في حين استقرت أسعار الأسمنت مع اختلاف طفيف بين الشركات والعلامات التجارية.

ويأتي ذلك وسط متابعة مستمرة من السوق لحركة العرض والطلب، التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الحالية.

أسعار الحديد اليوم الأحد

وسجلت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا في بعض الأصناف، خاصة الحديد الاستثماري، بينما انخفض سعر حديد عز بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات السابقة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

حديد عز: سجل نحو 38434 جنيهًا للطن بتراجع قدره 132 جنيهًا.

الحديد الاستثماري: بلغ حوالي 35777 جنيهًا للطن بانخفاض وصل إلى 999 جنيهًا.

مصانع عطية وبشاي، وصلت أسعارها إلى نحو 38500 جنيه للطن.

الفئة المتوسطة: وتشمل مصانع المصريين والعتال والمعادي، بمتوسط يقارب 38000 جنيه للطن.

وأخيراً الفئة الاقتصادية: مثل الكومي والعشري، وتبدأ أسعارها من 36000 جنيه للطن.

مصانع الدرفلة: تبدأ الأسعار بها من 42000 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت اليوم الأحد

وبالنسبة لأسعار الأسمنت فقد شهدت حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق، مع اختلاف الأسعار بين الشركات حسب الجودة ونوع المنتج وجاءت كالتالي:

الأسمنت الرمادي: نحو 4117 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: سجل حوالي 3650 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس وحلوان: تراوح السعر بين 3450 و3460 جنيهًا للطن.

الأنواع الاقتصادية مثل الفهد والمعلم: تبدأ من 3340 جنيهًا للطن.

ويُذكر أن الأسعار المعلنة هي أسعار أرض المصنع، بينما قد ترتفع عند الشراء من التجار والموزعين نتيجة تكاليف النقل والشحن إلى جانب هامش ربح التاجر.



