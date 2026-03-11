قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بعد الارتفاع الأخير .. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار مواد البناء في مصر، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، وذلك بعد آخر ارتفاعات سجلها الحديد خلال الفترة الماضية والتي تراوحت بين 500 و1000 جنيه للطن منذ اندلاع التوترات والحرب العالمية الأخيرة، بينما حافظت أسعار الأسمنت على ثباتها داخل الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الحديد في المصانع اليوم على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز نحو 37200 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد بشاي حوالي 37600 جنيه للطن.

كما سجل حديد المصريين نحو 36500 جنيه للطن، في حين وصل سعر حديد الجارحي إلى 34600 جنيه للطن.

وسجل حديد الجيوشي للصلب نحو 35500 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد السويس للصلب حوالي 36500 جنيه للطن.

كما وصل سعر حديد المراكبي إلى 36300 جنيه للطن، وسجل حديد العشري نحو 35500 جنيه للطن.

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، فقد شهدت حالة من الاستقرار النسبي اليوم في الأسواق المحلية، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت كالتالي:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4102 جنيه.

كما بلغ سعر طن أسمنت السويس حوالي 4050 جنيهًا، بينما سجل أسمنت وادي النيل نحو 3680 جنيهًا للطن، في حين وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى نحو 4280 جنيهًا.

ويأتي استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم في ظل حالة من الترقب داخل سوق مواد البناء، بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها بعض الخامات خلال الفترة الماضية.


 

سعر الحديد اليوم سعر الأسمنت اليوم أسعار مواد البناء

