بعد ارتفاع حديد عز وتراجع الاستثماري.. تعرف على أسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسعار مواد البناء ، اليوم حالة من التباين داخل السوق المحلي، حيث ارتفعت بعض أنواع الحديد، في حين تراجع البعض الآخر، بالتزامن مع انخفاض في أسعار الأسمنت، وفقًا لآخر تحديث اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026.

أسعار الحديد اليوم

وسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36,040 جنيهًا، متراجعًا بقيمة 35 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل، ارتفع سعر طن حديد عز ليسجل نحو 38,023 جنيهًا، بزيادة 133 جنيهًا عن تعاملات الأمس.

وجاءت أسعار باقي الشركات كالتالي:

• حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن

• حديد بشاي: 38,000 جنيه للطن

• حديد العشري: 34,500 جنيه للطن

• حديد المصريين: 35,000 جنيه للطن



وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، أبرزها تكلفة الخامات الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مثل خام الحديد والفحم ومصادر الطاقة المستخدمة في الإنتاج، إلى جانب تكاليف النقل والشحن، التي تلعب دورًا مهمًا في تحديد السعر النهائي للطن.



أسعار الأسمنت اليوم

وعلى صعيد الأسمنت، تراجعت بعض الأنواع خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3,940 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 112 جنيهًا.

كما سجل:

• أسمنت الفهد: 3,680 جنيهًا للطن

• أسمنت السويس: 3,850 جنيهًا للطن

ويأتي هذا التباين في أسعار مواد البناء وسط متابعة مستمرة من السوق لتحركات العرض والطلب، إلى جانب تغيرات تكاليف الإنتاج والنقل، فضلًا عن تأثير الأسعار العالمية للمواد الخام، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي.