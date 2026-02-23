قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، بينما استقرت محليا مطلع الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 23 فبراير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

واستقرت أسعار الخردة عند 376 دولارا للطن دون تغير أسبوعي.

وتراجعت أسعار خام الحديد لتسجل نحو 106 دولارات للطن مقارنة 108 دولارات للطن أسعار الأسبوع الماضي بانخفاض دولاران.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

أعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية أسعار البيع لشهر فبراير الجاري، حيث سجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 34.5 ألف جنيه و37.5 ألف جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 23 فبراير 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 37,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 36,500 جنيه للطن.

استقر سعر  حديد المراكبي عند  36,300 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 35,500 جنيه للطن من نوع DWR، مقابل 34,500 جنيه للطن من نوع CR.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 36,500 جنيه للطن DWR، و35,500 جنيه للطن CR.

وسجل سعر حديد العشري نحو 35,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع المدينة نحو 35,500 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار 
لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى؛ وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

إنتاج صناعة الصلب

شهد إنتاج صناعة الصلب في الدول العربية نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر نحو 43.7 مليون طن، محققاً زيادة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتصدرت السعودية الدول العربية المنتجة للحديد بنحو 10.8 مليون طن، تليها مصر بفارق ضئيل 10.65 مليون طن.

