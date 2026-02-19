قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدوء بعد موجة صعود.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس

رانيا أيمن

شهدت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجله الحديد خلال الأيام الماضية وحتى نهاية تعاملات أمس، ليبدأ السوق اليوم على وتيرة أكثر هدوءًا في ظل ترقب من التجار والموزعين لأي تحركات جديدة.

وعلى عكس موجة الصعود السابقة للحديد، واصلت أسعار الأسمنت حالة الاستقرار اليوم، وذلك بعد تراجع شهدته الأسعار مؤخرًا، مدعومًا بزيادة إنتاج المصانع المحلية وتوسع مصر في تصدير الأسمنت إلى أكثر من 95 دولة حول العالم، ما ساهم في تعزيز المعروض داخل السوق المحلي وتحقيق توازن نسبي في الأسعار.

أسعار الحديد اليوم الخميس

تراوحت أسعار الحديد في الأسواق ما بين 34,500 جنيه إلى 37,500 جنيه للطن، بحسب الشركة المنتجة ومنطقة التوزيع، وجاءت الأسعار كالتالي؛

  • حديد عز: 37,200 جنيه للطن
  • حديد بشاي: 37,600 جنيه للطن
  • حديد المصريين: 36,500 جنيه للطن
  • حديد الجارحي: 34,600 جنيه للطن
  • حديد السويس للصلب: 36,500 جنيه للطن
  • حديد المراكبي: 36,300 جنيه للطن
  • حديد العشري: 35,500 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم

فيما بلغ متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3,820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، على أن يصل إلى حوالي 4,000 جنيه للمستهلك وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

أسعار الطوب الأحمر في القاهرة

ايضاً تراوحت أسعار الطوب الأحمر اليوم ما بين 1,445 جنيهًا إلى 3,935 جنيهًا للألف طوبة، وتختلف الأسعار بحسب المقاس وجودة التصنيع ومناطق التوريد.

ويعكس استقرار أسعار الحديد اليوم حالة من التوازن بعد موجة ارتفاعات سابقة، بينما يستفيد سوق الأسمنت من وفرة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، وهو ما يحدّ من أي قفزات سعرية قوية في الوقت الحالي. 

ويتوقع متعاملون أن تستمر حالة التذبذب المحدود خلال الفترة المقبلة وفقًا لحركة العرض والطلب وتكلفة مدخلات الإنتاج. 


 

