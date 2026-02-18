مواد البناء ترتفع مجدداً وزيادة ملحوظة في أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بمستوياتها في الأيام السابقة، وسط استمرار الضغوط على تكلفة الإنتاج والنقل، ما انعكس على أسعار الحديد والأسمنت والطوب داخل السوق المحلية.

وسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35803 جنيهات، بزيادة قدرها 759 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس، فيما بلغ سعر طن حديد عز نحو 37470 جنيهًا، مرتفعًا بقيمة 556 جنيهًا. كما سجل حديد المراكبي نحو 37500 جنيه للطن، وحديد بشاي نحو 38000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد العشري نحو 34500 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين نحو 35000 جنيه للطن.

وفيما يتعلق بأسعار الطوب الأحمر، سجل مقاس 20×10×6 سم نحو 1445 جنيهًا للألف طوبة، فيما بلغ مقاس 24×11×6 سم نحو 1970 جنيهًا للألف طوبة، وسجل مقاس 25×12×6 سم نحو 2360 جنيهًا للألف طوبة.



كما ارتفعت أسعار الأسمنت، حيث سجل أسمنت الرمادي نحو 3966 جنيهًا للطن، فيما بلغ سعر أسمنت السويس نحو 3850 جنيهًا، وسجل أسمنت الفهد نحو 3680 جنيهًا للطن.

ويأتي تحرك أسعار مواد البناء في ظل تغيرات مستمرة في مدخلات الإنتاج، وتفاوت تكاليف النقل والشحن، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة السوق العقاري وتكلفة تنفيذ المشروعات، مع تعدد الخيارات المتاحة أمام المتعاملين وفقًا لجودة المنتج والمصاريف اللوجستية



