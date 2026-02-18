قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
اقتصاد

مواد البناء ترتفع مجدداً وزيادة ملحوظة في أسعار الحديد اليوم

رانيا أيمن

شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بمستوياتها في الأيام السابقة، وسط استمرار الضغوط على تكلفة الإنتاج والنقل، ما انعكس على أسعار الحديد والأسمنت والطوب داخل السوق المحلية.

وسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35803 جنيهات، بزيادة قدرها 759 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس، فيما بلغ سعر طن حديد عز نحو 37470 جنيهًا، مرتفعًا بقيمة 556 جنيهًا. كما سجل حديد المراكبي نحو 37500 جنيه للطن، وحديد بشاي نحو 38000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد العشري نحو 34500 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين نحو 35000 جنيه للطن.

وفيما يتعلق بأسعار الطوب الأحمر، سجل مقاس 20×10×6 سم نحو 1445 جنيهًا للألف طوبة، فيما بلغ مقاس 24×11×6 سم نحو 1970 جنيهًا للألف طوبة، وسجل مقاس 25×12×6 سم نحو 2360 جنيهًا للألف طوبة.


كما ارتفعت أسعار الأسمنت، حيث سجل أسمنت الرمادي نحو 3966 جنيهًا للطن، فيما بلغ سعر أسمنت السويس نحو 3850 جنيهًا، وسجل أسمنت الفهد نحو 3680 جنيهًا للطن.

ويأتي تحرك أسعار مواد البناء في ظل تغيرات مستمرة في مدخلات الإنتاج، وتفاوت تكاليف النقل والشحن، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة السوق العقاري وتكلفة تنفيذ المشروعات، مع تعدد الخيارات المتاحة أمام المتعاملين وفقًا لجودة المنتج والمصاريف اللوجستية


 

أسعار مواد البناء اليوم الحديد والأسمنت ارتفاع سعر الحديد

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

