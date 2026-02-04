استقرار نسبي في أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 4 فبراير

تشهد أسعار مواد البناء في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، مع تسجيل تحركات محدودة في بعض الأصناف الأساسية، وسط ترقب من المتعاملين لتطورات السوق خلال الفترة المقبلة.

ويميل سعر الحديد اليوم إلى الثبات عند مستوياته الأخيرة دون تغييرات جوهرية، في ظل هدوء نسبي في الطلب، بينما تتجه أسعار الأسمنت إلى الاستقرار، مع تفاوت طفيف بين الشركات المنتجة.

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

أسعار الحديد اليوم الأربعاء (للطن – أرض المصنع)

حديد عز: سجل نحو 37,636 جنيهًا للطن، بتراجع قدره 57 جنيهًا.

الحديد الاستثماري: بلغ سعر الطن حوالي 35,996 جنيهًا.

حديد بشاي: سجل نحو 38,500 جنيه للطن.

حديد المصريين: سجل ما يقارب 38,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: بلغ نحو 37,500 جنيه للطن

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم:

فقد شهدت أسعار الأسمنت تفاوتًا ملحوظًا وفقًا للنوع والجودة، وجاءت على النحو التالي:

الأسمنت الرمادي: سجل نحو 3,933 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: بلغ سعر الطن حوالي 3,650 جنيهًا.

أسمنت السويس وحلوان: تراوحت أسعارهما بين 3,450 و3,460 جنيهًا للطن.

أسمنت سيناء ووادي النيل: تراوحت بين 3800 و3900 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت التعمير حوالي 3550 جنيهاً.



أسعار الطوب اليوم الأربعاء

وسجل سعر الطوب الأحمر ما بين 1445 جنيهاً و 2360 جنيهاً للألف طوبة حسب اختلاف المقاس.

وسجل الطوب الأسمنتي المصمت نحو 2200 جنيه للألف.

فيما بلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ حوالي 13340 جنيهاً للألف.

أسعار الرمل والزلط

سجل سعر متر الرمل الناعم نحو 120 جنيهاً، وبلغ سعر متر الرمل الحرش حوالي 135 جنيهاً.

وسجل متر الزلط العادي حوالي 300 جنيه، بينما بلغ سعر الزلط المخصوص نحو 375 جنيهاً للمتر المكعب.

أسعار باقي مواد التشطيب

سجل سعر سيراميك الأرضيات نحو 150 جنيهاً للمتر.

وبلغ سعر سيراميك الحوائط حوالي 118 جنيهاً للمتر.

وسجل رخام جلالة لايت نحو 517 جنيهاً للمتر المربع.

فيما بلغ سعر جرانيت أحمر أسوان حوالي 922 جنيهاً للمتر المربع.

ويرى متعاملون أن حالة الاستقرار الحالية في أسعار مواد البناء تعود إلى توازن نسبي بين العرض والطلب، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال الفترة القريبة، ما لم تطرأ تغييرات مؤثرة في تكاليف الإنتاج أو أسعار الطاقة.