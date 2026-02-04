بإطلالة أنيقة.. دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها صورة جديدة لها بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وذلك عبر خاصية الاستوري.

دينا فؤاد

وظهرت دينا في الصورة بإطلالة كلاسيكية أنيقة وعلقت على الصورة قائلة: “قد لا يكون كل يوم جيدًا..ولكن في كل يوم شئ جميل”.

وكانت الفنانة دينا فؤاد، قالت في تصريحات سابقة إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.

ووصفت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الشخصية التي قدمتها في حكيم باشا بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.