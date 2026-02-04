الساعي يقود تشكيل المصري لمواجهة زد في الدوري.. تفاصيل

أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة زد، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.



ويلتقي المصري مع زد، اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمنى منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: عبدالوهاب نادر، أحمد منصور، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة، عمر الساعي، أحمد شرف، كريم بامبو.

الهجوم: صلاح محسن، منذر طمين.

ويوجد على مقاعد البدلاء، كل من: عصام ثروت وخالد صبحي وكريم العراقي، ومحمد الشامي ومصطفى أبو الخير وأحمد القرموطي، وعميد صوافطة وكنجيسلي ايدو وعبدالرحيم دغموم.