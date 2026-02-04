تعرف على تشكيل المصري لمباراة زد اف سي بالجولة السابعة عشرة للمرحلة الأولى من دوري نايل

أعلن الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري تشكيل المصري لمباراة زد اف سي بالجولة السابعة عشرة للمرحلة الأولى من دوري نايل.

وضمت قائمة المصري محمود حمدي لحراسة المرمى عبد الوهاب نادر ، محمد هاشم ، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمود حمادة، عمر الساعي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

منذر طمين ، كريم بامبو ، ، أحمد شرف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

تعرف على تشكيل المصري لمباراة زد اف سي بالجولة السابعة عشر للمرحلة الأولى من دوري نايل

كما ضمت بدلاء المصري

عصام ثروت ، كريم العراقي ، خالد صبحي ، مصطفى أبو الخير ، محمد الشامي ، أحمد القرموطي ، عميد صوافطة، كينجسلي ايدوو، عبد الرحيم دغموم.